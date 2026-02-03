VID обратился с важным сообщением к тем, кто намерен подать в этом году декларацию о доходах

Если декларацию подает другое лицо, например член семьи, бухгалтер или иное доверенное лицо, необходимо оформить доверенность. Нотариальное заверение не требуется. Уполномочить другое лицо подать декларацию можно лично в центре обслуживания клиентов VID или в Едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений. Это может быть актуально, если у человека нет достаточных навыков работы с компьютером, отсутствует счет в латвийском банке и интернет-банк, используется кнопочный телефон и в других подобных случаях.