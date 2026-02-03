VID обратился с важным сообщением к тем, кто намерен подать в этом году декларацию о доходах
В преддверии начала периода подачи годовых деклараций о доходах Государственная служба доходов Латвии (Valsts ieņēmumu dienests, VID) призывает всех жителей заранее убедиться, что процесс аутентификации не будет затруднен из-за отсутствия надежного средства электронной идентификации.
С 2026 года в электронную систему декларирования VID больше невозможно войти с использованием выданных службой имени пользователя и пароля. Для использования услуг электронной системы декларирования и подачи годовой декларации о доходах требуется безопасное средство идентификации. Служба призывает жителей проверить доступ к системе заблаговременно, не дожидаясь начала периода подачи деклараций.
В настоящее время войти в электронную систему декларирования можно с помощью одного из следующих средств:
- Smart-ID в квалифицированной версии;
- электронной идентификационной карты eID;
- безопасной электронной подписи eParaksts или eParaksts mobile, а также через аутентификацию отдельных интернет-банков.
Проверить доступ важно уже сейчас, поскольку с началом ежегодного периода подачи деклараций в марте количество пользователей системы значительно возрастает. Если доступ не приведен в порядок заранее, 1 марта может возникнуть ситуация, когда войти в систему будет невозможно, так как пароль больше не принимается. Своевременная проверка помогает избежать спешки и неприятных сюрпризов в момент подачи декларации.
Если декларацию подает другое лицо, например член семьи, бухгалтер или иное доверенное лицо, необходимо оформить доверенность. Нотариальное заверение не требуется. Уполномочить другое лицо подать декларацию можно лично в центре обслуживания клиентов VID или в Едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений. Это может быть актуально, если у человека нет достаточных навыков работы с компьютером, отсутствует счет в латвийском банке и интернет-банк, используется кнопочный телефон и в других подобных случаях.
Главное, что нужно помнить: с паролем войти в электронную систему декларирования больше нельзя. Требуется интернет-банк, eID или eParaksts, доступ рекомендуется проверить уже сейчас, а если декларацию подает другое лицо, доверенность необходимо оформить заблаговременно.
