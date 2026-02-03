VID обратился с важным сообщением к тем, кто намерен подать в этом году декларацию о доходах
фото: LETA
Пароль для входа в EDS больше не годится.
В Латвии

VID обратился с важным сообщением к тем, кто намерен подать в этом году декларацию о доходах

Отдел новостей

Otkrito.lv

В преддверии начала периода подачи годовых деклараций о доходах Государственная служба доходов Латвии (Valsts ieņēmumu dienests, VID) призывает всех жителей заранее убедиться, что процесс аутентификации не будет затруднен из-за отсутствия надежного средства электронной идентификации.

С 2026 года в электронную систему декларирования VID больше невозможно войти с использованием выданных службой имени пользователя и пароля. Для использования услуг электронной системы декларирования и подачи годовой декларации о доходах требуется безопасное средство идентификации. Служба призывает жителей проверить доступ к системе заблаговременно, не дожидаясь начала периода подачи деклараций.

В настоящее время войти в электронную систему декларирования можно с помощью одного из следующих средств: 

  • Smart-ID в квалифицированной версии; 
  • электронной идентификационной карты eID; 
  • безопасной электронной подписи eParaksts или eParaksts mobile, а также через аутентификацию отдельных интернет-банков. 

Проверить доступ важно уже сейчас, поскольку с началом ежегодного периода подачи деклараций в марте количество пользователей системы значительно возрастает. Если доступ не приведен в порядок заранее, 1 марта может возникнуть ситуация, когда войти в систему будет невозможно, так как пароль больше не принимается. Своевременная проверка помогает избежать спешки и неприятных сюрпризов в момент подачи декларации.

Если декларацию подает другое лицо, например член семьи, бухгалтер или иное доверенное лицо, необходимо оформить доверенность. Нотариальное заверение не требуется. Уполномочить другое лицо подать декларацию можно лично в центре обслуживания клиентов VID или в Едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений. Это может быть актуально, если у человека нет достаточных навыков работы с компьютером, отсутствует счет в латвийском банке и интернет-банк, используется кнопочный телефон и в других подобных случаях.

Главное, что нужно помнить: с паролем войти в электронную систему декларирования больше нельзя. Требуется интернет-банк, eID или eParaksts, доступ рекомендуется проверить уже сейчас, а если декларацию подает другое лицо, доверенность необходимо оформить заблаговременно.

Темы

VIDSmart-IDOtkrito.lveParaksts

Другие сейчас читают