Владелец Origo выкупил бывший игровой зал у вокзала в Риге: что там будет теперь?
Компания Linstow, владеющая торговым центром Origo, выкупила здание бывшего игрового зала на улице 13 января, 2A — рядом с Привокзальной площадью. Речь идет о том самом месте, где раньше работал закрытый в 2023 году Fenikss.
В Linstow сообщили, что общие вложения в покупку объекта, его реконструкцию и благоустройство прилегающей территории могут достигнуть двух миллионов евро.
В компании называют эту сделку частью долгосрочной стратегии по развитию района у вокзала. Идея в том, чтобы постепенно привести эту территорию в порядок, раскрыть ее потенциал и создать в центре Риги современную и привлекательную городскую среду — как для бизнеса, так и для горожан.
Сейчас концепция развития здания и окружающего пространства еще только разрабатывается. По словам председателя правления Linstow Фроде Гронволда, объект планируют перестроить в соответствии со стратегией компании в сфере торговли и услуг, а также функционально связать его с площадью.
В компании не скрывают амбиций: этот район хотят развивать как один из ведущих деловых центров Балтии — с современными офисами, качественными торговыми площадями, благоустроенным общественным пространством и развитой инфраструктурой, способной привлекать международные компании и инвесторов.
При этом дальнейшую судьбу участка и здания планируют обсуждать вместе с Рижским самоуправлением. Цель — найти такое решение, которое органично впишется в городскую среду и позволит использовать объект устойчиво и эффективно как торгово-сервисное пространство. Реализация проекта, по оценке компании, может начаться уже в следующем году.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс признал, что место, где раньше находился «печально известный игровой зал», долгое время оставалось заметным пятном в городской среде. Теперь, по его словам, самоуправление вместе с инвестором намерено сделать эту территорию открытой, благоустроенной и удобной для людей. Со своей стороны город готов поддерживать проект, в том числе помогая убирать бюрократические препятствия.
Одновременно самоуправление рассчитывает привлечь финансирование Европейского союза и для благоустройства территории у вокзала в целом. Речь идет о новых пешеходных переходах, решениях по парковке и строительстве велодорожек.
Сам объект сравнительно небольшой: он включает земельный участок площадью 390 квадратных метров и одноэтажное здание площадью 211,3 квадратного метра. До сделки недвижимость принадлежала компании Kolonāde-S.
Примечательно, что после закрытия Fenikss на этом месте собирался открыться Hesburger. Тогда планировалось обновить здание, сделать современное помещение для общепита с большими окнами, новым дизайном и летней террасой. Но проект так и не был реализован, поскольку сеть не получила нужного разрешения на открытие точки быстрого питания.
Здание бывшего зала азартных игр Fenikss рядом с Центральным вокзалом
В самом сердце города, у центрального вокзала и недалеко от строящейся железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica, как нарыв, возвышается заброшенное здание ...
По данным Firmas.lv, оборот SIA Linstow в 2024 году составил 11,047 миллиона евро — это на 0,1% больше, чем годом ранее. При этом компания завершила год с убытками в 5,801 миллиона евро, тогда как в 2023-м работала с прибылью.
Linstow зарегистрирована в октябре 1996 года, ее основной капитал составляет 61 149 114 евро. Единственный владелец компании — норвежская Linstow.