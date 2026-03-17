Покупателей Rimi в Латвии ждет важное изменение на кассах самообслуживания
В магазинах Rimi по всей Латвии появилась новая функция для тех, кто покупает алкоголь и энергетики.
Rimi первой среди латвийских розничных сетей вводит во всех своих магазинах новую функцию, которая должна сделать покупки на кассах самообслуживания быстрее и удобнее. Теперь подтвердить возраст при покупке товаров с ограничением можно с помощью идентификации через Smart-ID.

Новый цифровой инструмент доступен на кассах самообслуживания и предназначен для проверки возраста при покупке товаров, продажа которых разрешена только с определенного возраста. Решение Smart-ID уже внедрено во всех странах Балтии. В компании отмечают, что такая проверка занимает всего около 15 секунд и позволяет покупателям тратить меньше времени на кассе.

Как пояснила директор по цифровому развитию Rimi Baltic Лиене Перия, в среднем 15–20% всех покупок требуют проверки возраста. При этом около 60% всех случаев, когда покупателю нужна помощь консультанта, связаны именно с подтверждением возраста, что создает заметную нагрузку на персонал. По ее словам, новый инструмент позволит покупателям быстрее проходить этот этап, а сотрудникам — уделять больше внимания другим задачам и улучшению сервиса в магазине.

Такая система уже была запущена в декабре прошлого года в магазинах Rimi в Эстонии и Литве. Там возможностью цифровой проверки возраста на кассах самообслуживания в среднем пользуются около 40% покупателей. В этом году ею уже воспользовались 100 тысяч уникальных клиентов.

Проверка возраста через Smart-ID станет дополнительной опцией наряду с уже привычной проверкой документов. Если покупатель хочет приобрести товар с возрастным ограничением, например алкоголь или энергетический напиток, перед оплатой на экране кассы самообслуживания нужно будет выбрать один из двух вариантов: ручную проверку сотрудником или подтверждение через Smart-ID.

Если выбран цифровой способ, покупателю нужно отсканировать QR-код на экране с помощью смартфона. Это можно сделать тремя способами: через камеру телефона, приложение Rimi или приложение Smart-ID. После этого процесс проходит так же, как и обычная идентификация через Smart-ID: нужно ввести PIN1 и подтвердить действие. Весь процесс занимает около 15 секунд.

Новая функция уже доступна на всех кассах самообслуживания в магазинах Rimi. Чтобы система работала без сбоев, у покупателя должен быть действующий аккаунт Smart-ID на смартфоне. В компании отдельно подчеркивают, что Rimi не хранит данные покупателей: вся информация, необходимая для проверки возраста, удаляется сразу после завершения покупки.

