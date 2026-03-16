Spice Home уходит в прошлое: торговый центр объявил о больших переменах
Торговый центр Spice Home меняет название и в дальнейшем будет называться Spice Life. Смена названия связана с новым направлением развития здания, которое предусматривает существенное расширение существующего предложения и его адаптацию к спросу.
«В последние годы вырос спрос на товары повседневного потребления. Реагируя на потребности покупателей, мы расширили портфель арендаторов Spice Home, и прежнее название здания больше не соответствовало его предложению. Мы намеренно продолжаем развивать это направление, поэтому было принято решение изменить название на Spice Life, - поясняет руководитель торгового центра моды и стиля жизни Spice Ивета Приедите.
В то же время, чтобы сделать предложение и навигацию торговом центре моды и стиля жизни Spice более понятными для посетителей, к названию здания Spice будет добавлено слово Style, тем самым подчеркивая широкий ассортимент модных товаров. Spice Style и далее будет развивать концепцию модного направления с уникальным ассортиментом современных и доступных брендов. Помимо этого, торговый центр предлагает все необходимое для повседневной жизни, быта и хорошего самочувствия.
Реконструкция здания Spice Life началась в прошлом году. В ее рамках предусмотрены значительные изменения в планировке центра - будет перестроено 12 000 м² площадей и обновлен интерьер. Общий объем инвестиций в проект достигнет 11 миллионов евро. Работы по реконструкции проходят поэтапно, обеспечивая непрерывную работу торгового центра и доступность всех услуг для посетителей.
Работа над развитием новой концепции Spice Life началась ещё в прошлом году - с открытия самого современного в Балтии магазина спортивных товаров Decathlon и магазина бренда доступной моды Sinsay. Цель изменений - создать вдохновляющий и современный торговый центр, в котором приятно находиться как сотрудникам, так и посетителям.
Новые названия зданий отражают предложение Spice для любого образа жизни, которое включает в себя не только одежду, но и широкий ассортимент товаров и услуг для повседневной жизни, дома, благополучия и активного отдыха. Spice Style воплощает самовыражение, вкус и индивидуальность, а Spice Life - повседневные моменты, заботу о себе и близких. Вместе оба здания формируют многофункциональное пространство для покупок, подходящее для различных жизненных ситуаций и потребностей.