"Заправился маслом из магазина": латвийский водитель показал свой способ экономии на топливе. Стоит ли такое повторять?
Рост цен на топливо заставляет некоторых водителей в Латвии идти на весьма необычные эксперименты. В соцсетях распространяются видео, где автолюбители заливают в бак обычное подсолнечное масло и проверяют, поедет ли машина.
По мере того как цены на топливо по всей Европе продолжают расти, часть водителей в Латвии ищет все более необычные способы сэкономить. В последние недели в социальных сетях стали распространяться видеоролики, в которых автолюбители заливают в бак автомобилей обычное пищевое масло вместо дизельного топлива.
Одни пользователи интернета воспринимают подобные эксперименты как шутку, другие — с удивлением и тревогой. Автомобильные специалисты, в свою очередь, предупреждают: такая экономия может закончиться серьезными поломками двигателя и дорогостоящим ремонтом.
В одном из вирусных роликов мужчина демонстрирует свой эксперимент и подробно комментирует происходящее. Он рассказывает, что решил попробовать заменить часть топлива обычным подсолнечным маслом из магазина. По словам автора видео, рост цен на топливо и стал причиной эксперимента. «Цены на нефть на бирже падают, а у нас все дороже и дороже становится. Ну ничего, какое-то время продержимся», — шутит водитель.
После того как масло оказывается в баке, мужчина заводит автомобиль и делится впечатлениями. «Смотрите, тракторчик урчит. Из выхлопной трубы дым не идет», — говорит он. Затем он отправляется на короткую поездку: «Сейчас поеду на тест-драйв, посмотрю, как едет».
По возвращении автор ролика утверждает, что особой разницы не заметил. «Я уже прокатился. Даже мощность не пропала. Я думал, будет меньше, но нет», — рассказывает он. Более того, водитель отмечает необычный запах выхлопа: «Самое интересное — понюхайте. Реально пахнет чем-то вроде фри. Поэтому, думаю, так ездить можно».
При этом он признает, что подобный эксперимент не стал бы проводить с более современными автомобилями: «В новые машины я бы это, конечно, не заливал. Но в таком старом “тракторчике”, старый дизель без турбины… думаю, можно попробовать».
Может ли растительное масло заменить дизель
На самом деле идея использования растительного масла в дизельных двигателях не нова. Старые дизельные моторы действительно способны некоторое время работать на растительном масле, поскольку по своим свойствам оно частично похоже на дизельное топливо. Однако специалисты подчеркивают: без специальной переработки и подготовки это крайне нежелательно.
В современных автомобилях топливная система и форсунки рассчитаны на строго определенную вязкость и состав топлива. Растительное масло значительно гуще дизеля, особенно при низких температурах. Из-за этого оно может:
- засорять топливные фильтры
- ухудшать распыление топлива в форсунках
- вызывать образование нагара в камере сгорания
- повреждать топливный насос высокого давления
Со временем это приводит к снижению мощности двигателя, повышенному расходу топлива и серьезным поломкам.
Даже в старых дизельных двигателях длительная езда на обычном пищевом масле может привести к закоксовыванию деталей и дорогостоящему ремонту. Именно поэтому специалисты предупреждают: кратковременный эксперимент еще может закончиться без последствий, но регулярное использование такого «топлива» почти наверняка повредит автомобиль.