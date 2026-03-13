"Заправился маслом из магазина": латвийский водитель показал свой способ экономии на топливе. Стоит ли такое повторять?

В одном из вирусных роликов мужчина демонстрирует свой эксперимент и подробно комментирует происходящее. Он рассказывает, что решил попробовать заменить часть топлива обычным подсолнечным маслом из магазина. По словам автора видео, рост цен на топливо и стал причиной эксперимента. «Цены на нефть на бирже падают, а у нас все дороже и дороже становится. Ну ничего, какое-то время продержимся», — шутит водитель.