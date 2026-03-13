Стало известно, почему компания Zemturi отозвала свое молоко из магазинов Латвии
Один из крупнейших производителей сырого молока в Латвии — компания Zemturi — из-за риска для здоровья отозвала свою продукцию с полок магазинов, сообщает Латвийское телевидение (LTV). В качестве меры предосторожности из торговли было изъято более пяти тонн сырого молока. Что случилось?
Такой шаг предпринят после того, как на ферме у одной коровы был выявлен возбудитель Q-лихорадки — инфекционного заболевания, которое относится к зоонозам, то есть передается человеку от животных.
Коммерческий директор хозяйства Лелде Вишневска пояснила LTV, что причиной появления этой бактерии на ферме может быть то, что она распространена по всей Латвии.
«В последние дни мы изучали этот вопрос и искали информацию, потому что к нам эта бактерия “пришла” впервые, но в целом она циркулирует по всей Латвии. Примерно в 17% латвийских хозяйств эта бактерия встречается, и в поле внимания мы попали потому, что продаем именно сырое молоко», — пояснила Вишневска.
Директор департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Кристине Ламберга рассказала LTV, что заболевание может повлиять только на сырое молоко.
«Эта болезнь никоим образом не влияет и не создает риска для продукции, которая проходит процесс пастеризации. Поэтому пастеризованное молоко считается полностью безопасным», — сказала она.
Эксперты отмечают, что в Латвии Q-лихорадка на фермах выявляется редко, а риск заражения для людей невысок.
«Это скорее локальная инфекция, связанная с пылью — можно сказать, инфекция окружающей среды. Поэтому нельзя утверждать, что конкретное хозяйство в дальнейшем будет представлять угрозу для других. Также мы не планируем вводить какой-то усиленный государственный контроль в связи с этим случаем», — отметила Ламберга.
По данным LTV, сейчас на ферме, где содержится около 370 дойных коров, производство практически остановилось, поскольку единственный продукт, который предприятие поставляет в торговые сети, — это сырое молоко.
