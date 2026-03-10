Иллюстративное фото.
Rimi просит покупателей вернуть в магазины определенные продукты питания
Сеть розничных магазинов Rimi просит покупателей в Латвии вернуть в магазины указанные ниже продукты. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте торговой сети.
Свежeе молоко «Zemturi 3,6%» 1,5 л — EAN-код 4751013220218, срок годности: 09.03.2026, 10.03.2026, 11.03.2026.
Свежeе молоко «Zemturi 3,6%» 0,75 л — EAN-код 4751013220188, срок годности: 09.03.2026, 10.03.2026, 11.03.2026.
Причина отзыва: возможное микробиологическое загрязнение.
Возврат товара: если вы приобрели указанный продукт с данным сроком годности, просьба вернуть его в ближайший магазин Rimi до 23 марта 2026 года. Необходимо предъявить чек о покупке. Взамен покупателю будет возвращена стоимость товара.