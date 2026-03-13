Путешествия под угрозой: авиакомпании и другие перевозчики начинают повышать стоимость билетов
Из-за военного кризиса на Ближнем Востоке и нефтяного шока транспортные компании начинают повышать цены — путешествия могут заметно подорожать.
Авиакомпания Finnair сообщила изданию Yle, что билеты на рейсы в ближайшее время могут подорожать. Ранее цены уже повысили другие авиакомпании, например Scandinavian Airlines.
Директор по коммуникациям Finnair Пайви Тэлльквист отметила, что компания внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
«Авиакомпании используют различные способы корректировки цен. Наша система очень быстро адаптирует стоимость билетов в соответствии с изменениями на рынке», — сказала Тэлльквист.
Паромный оператор Tallink Silja повысил стоимость билетов на линии Хельсинки — Таллин на 1 евро, объяснив это ситуацией на Ближнем Востоке.
Генеральный директор компании Маргус Шултс заявил, что топливо составляет около 13% расходов в пассажирских перевозках.
«Пока мы решили повышать цены на билеты очень умеренно», — отметил Шултс.
Однако, по его словам, в будущем компания может рассмотреть изменение расписания или сокращение числа рейсов.
Ранее сообщалось, что боевые действия на Ближнем Востоке вызвали крупнейший в истории шок на рынке поставок нефти, заявило в четверг International Energy Agency.
По данным International Energy Agency, шок, вызванный войной, превзошел кризисы 1970-х годов. Общая добыча нефти в странах Персидского залива сократилась как минимум на 10 миллионов баррелей в день, и пока нет признаков ослабления боевых действий.
Агентство также сообщает, что нынешний объем поставок нефти через Ормузский пролив составляет менее 10% докризисного уровня, и восстановление этих потоков крайне важно для ограничения влияния войны на мировые рынки.
На фоне того, что несколько стран Персидского залива сокращают добычу нефти, а движение танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, мировые цены на нефть с начала боевых действий 28 февраля выросли на 40–50%.
Высокопоставленный представитель иранских вооруженных сил в среду предупредил, что страна может долгое время продолжать военные действия, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться «довольно скоро».
Тегеран также пригрозил, что пока продолжаются атаки США и Израиля, из Персидского залива не будет экспортировано ни одного литра нефти, хотя отраслевые данные показывают, что сам Иран продолжает экспортировать нефть.