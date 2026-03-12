"Ситуация драматичнее, чем в 2022-м": эксперт сообщил, когда в Латвии начнется резкий рост цен на топливо

Эксперт также отметил, что на фоне тревожных новостей жители Латвии начали активно закупать топливо. «Продажи на автозаправках выросли в два раза», — сообщил Карчевскис. При этом эксперт подчеркнул, что рост спроса не означает автоматического повышения цен со стороны продавцов. «Топливные компании не поднимают цены просто так, потому что в Латвии очень жесткая конкуренция — даже более жесткая, чем в Литве и Эстонии», — отметил он. По его словам, на рынке настолько сильная конкуренция, что компании не могут произвольно повышать стоимость топлива. «В таких условиях ни один продавец не будет поднимать цену просто потому, что вырос спрос», — подчеркнул Карчевскис.