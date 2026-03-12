"Ситуация драматичнее, чем в 2022-м": эксперт сообщил, когда в Латвии начнется резкий рост цен на топливо
Европа может столкнуться с серьезными проблемами с топливом. Эксперт топливного рынка Оярс Карчевскис предупреждает: из-за закрытия Ормузского пролива возможен дефицит нефти, а резкий рост цен может начаться уже в ближайшие дни.
Закрытие Ормузского пролива может привести к серьезному энергетическому кризису и резкому росту цен на топливо. Об этом в программе «Uz līnijas» на TV24 заявил эксперт топливного рынка Оярс Карчевскис.
По его словам, ситуация сейчас крайне напряженная, поскольку через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти.
«Это очень серьезный кризис. Через Ормузский пролив проходит более 35% всей нефти, перевозимой танкерами. Треть этой нефти потребляет Европа», — пояснил эксперт.
Карчевскис отметил, что если поставщики не смогут быстро перенаправить маршруты, Европа может столкнуться с нехваткой сырья. «Вполне возможно, что нефти начнет не хватать, если быстро не удастся переориентироваться», — сказал он. Кроме того, регион играет ключевую роль и для авиационной отрасли. «Примерно половина авиационного топлива в Европе поступает именно из этого региона», — добавил эксперт.
Он также напомнил, что Иран сам по себе является важным игроком на энергетическом рынке. «Иран добывает около 5% мировой нефти и является третьим крупнейшим производителем газа в мире. Даже если просто исключить его из мировой системы поставок, уже возникнут серьезные проблемы», — отметил Карчевскис.
По мнению эксперта, Европе следует готовиться к неблагоприятному развитию событий.
«Сейчас совершенно ясно, что нам нужно готовиться к еще более плохим сценариям. Самый плохой из них — это нехватка топлива», — предупредил он.
Частично ситуацию могли бы смягчить стратегические запасы. «Это можно компенсировать государственными резервами примерно в 200–250 тысяч тонн топлива. Но что будет дальше — сказать трудно», — признался Карчевскис.
«На мой взгляд, ситуация сейчас даже драматичнее, чем в 2022 году», — заявил эксперт.
По его словам, пока последствия не ощущаются, потому что прошло слишком мало времени. «С момента событий прошло меньше недели, поэтому мы пока этого не чувствуем. Но если посмотреть на радары, видно, что в Персидском заливе и Аравийском море много судов, а в самом проливе их нет. Это означает, что поставки нарушены», — объяснил он.
Ведущий поинтересовался, когда жители могут почувствовать резкий рост цен на топливо. Карчевскис считает, что реакция рынка может начаться уже очень скоро.
«Я думаю, что первые серьезные реакции мы увидим уже на следующей неделе», — сказал он.
Эксперт также отметил, что на фоне тревожных новостей жители Латвии начали активно закупать топливо. «Продажи на автозаправках выросли в два раза», — сообщил Карчевскис. При этом эксперт подчеркнул, что рост спроса не означает автоматического повышения цен со стороны продавцов. «Топливные компании не поднимают цены просто так, потому что в Латвии очень жесткая конкуренция — даже более жесткая, чем в Литве и Эстонии», — отметил он. По его словам, на рынке настолько сильная конкуренция, что компании не могут произвольно повышать стоимость топлива. «В таких условиях ни один продавец не будет поднимать цену просто потому, что вырос спрос», — подчеркнул Карчевскис.