Украина обвинила организаторов Паралимпиады в неуважении - заставили убрать флаг и запретили антивоенные серьги
На зимних Паралимпийских играх разгорелся скандал: украинская делегация заявила о давлении со стороны организаторов. По их словам, спортсменов заставили убрать украинский флаг и запретили символический аксессуар с надписью "Stop War".
Украинский паралимпийский комитет обвинил Международный паралимпийский комитет и организаторов Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в «систематическом давлении» на украинских спортсменов и тренеров. В среду комитет распространил заявление, в котором описал несколько инцидентов. По утверждению украинской стороны, представители Международного паралимпийского комитета и местного организационного комитета оказывали давление на украинскую делегацию и проявляли к ней неуважение.
Среди упомянутых случаев — принудительное снятие украинского флага, срыв плановых встреч украинской команды, а также запрет украинской спортсменке надеть серьгу с надписью «Stop War» («Остановите войну») во время церемонии награждения.
В Международном паралимпийском комитете заявили, что были удивлены этим обвинениям. «Мы удивлены этим заявлением, потому что не получали от них никаких жалоб на встречах руководителей команд, которые проходят каждое утро», — заявил директор по коммуникациям организации Крейг Спенс.
По его словам, комитет также не получал подобных сигналов через официальные или неофициальные каналы связи. «В деревне работает много сотрудников Паралимпийских игр и Международного паралимпийского комитета, но мы узнали об этом только из средств массовой информации», — добавил Спенс.
Украинский паралимпийский комитет отметил, что старается избежать резкой реакции и надеется, что произошедшие инциденты носят случайный характер и не направлены против украинской команды. Однако в заявлении говорится, что последние события выглядят «систематическими» и «позорными».
В документе также подчеркивается, что украинские спортсмены и тренеры никогда раньше не сталкивались с таким негативным отношением на соревнованиях.
Спенс пояснил, что запрет на серьгу с надписью «Stop War» был связан с правилами Паралимпийских игр, а флаги должны размещаться только в специально отведенных местах.
Ранее Украина также бойкотировала церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, поскольку Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своим флагом.
Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят до 15 марта. Всего в шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.