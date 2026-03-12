Украина обвинила организаторов Паралимпиады в неуважении - заставили убрать флаг и запретили антивоенные серьги

Украинский паралимпийский комитет обвинил Международный паралимпийский комитет и организаторов Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в «систематическом давлении» на украинских спортсменов и тренеров. В среду комитет распространил заявление, в котором описал несколько инцидентов. По утверждению украинской стороны, представители Международного паралимпийского комитета и местного организационного комитета оказывали давление на украинскую делегацию и проявляли к ней неуважение.