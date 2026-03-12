Что такое visam - самое популярное приложение в Латвии?
Новое приложение объявлений visam стремительно набирает популярность в Латвии — всего за несколько недель после запуска оно стало одним из самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play. Приложение уже установили более 15 000 пользователей, а на платформе размещено свыше 20 000 объявлений. Такой быстрый рост вызывает закономерный интерес: что именно привлекло внимание пользователей и почему о visam всё чаще говорят на рынке. Давайте разбираться.
Открыв приложение, пользователь сразу попадает в поток актуальных предложений — от автомобилей до недвижимости. Для тех, кто ищет автомобиль, в каталоге visam уже более 7 000 объявлений со всей Латвии — от доступных подержанных машин до новых автомобилей. При этом раздел недвижимости также активно наполняется — в приложении представлены квартиры, дома и земельные участки.
Однако первое, что бросается в глаза при использовании visam, — это интерфейс. Приложение выглядит современно и интуитивно понятно: объявления удобно структурированы, фильтры позволяют быстро сузить поиск, а визуальные иконки помогают ориентироваться даже тем пользователям, которые открывают приложение впервые.
Одним из ключевых принципов платформы стала безопасность общения между пользователями. Пользователям не нужно раскрывать личные контакты или отвечать на звонки от незнакомых людей — переписка с продавцами и покупателями ведётся прямо во встроенном чате.
Ещё одной полезной функцией стала система сохранения объявлений. Нажав на значок сердечка, пользователь может добавить понравившееся предложение в избранное и вернуться к нему позже. Это позволяет удобно сравнивать разные варианты и принимать решение без необходимости заново искать объявление или сохранять ссылки.
Особое внимание разработчики уделили системе уведомлений. Пользователь может задать конкретные параметры поиска — например, марку автомобиля, ценовой диапазон или местоположение — и как только на платформе появляется новое объявление, приложение отправит уведомление. Причём таких поисковых запросов можно создавать сразу несколько — например, отдельно искать автомобиль, квартиру или другой товар.
По словам генерального директора visam Жана Зубова, стремительный интерес к платформе стал результатом длительной работы и внимательного изучения рынка.
«Рынок объявлений в Латвии долгое время оставался практически неизменным. Пользователи привыкли к определённым решениям, но технологии и ожидания людей за это время сильно изменились. Мы создаём сервис, который соответствует тому, как люди сегодня используют мобильные устройства — быстро, удобно и безопасно», — говорит Жан.
Он отмечает, что команда visam на протяжении нескольких лет анализировала поведение пользователей, изучала международные сервисы и следила за технологическими трендами, чтобы в момент запуска предложить продукт, максимально адаптированный к современному мобильному использованию.
Для первых пользователей платформа подготовила специальное предложение. После регистрации можно в течение 14 дней размещать неограниченное количество объявлений бесплатно. При этом объявления, опубликованные в этот период, остаются бесплатными до окончания срока размещения.
На фоне активного роста аудитории и увеличения количества объявлений становится очевидно, что visam стремится занять заметное место на рынке объявлений Латвии. Судя по текущей динамике — более 15 000 пользователей, более 20 000 объявлений и тысячи новых скачиваний каждую неделю — платформа уже начала менять привычный ландшафт этого сегмента.