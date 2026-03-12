Reuters: США не видят признаков краха режима в Иране после почти двух недель войны
Фото: Khoshiran/SIPA
Иллюстративное фото.
В мире

Reuters: США не видят признаков краха режима в Иране после почти двух недель войны

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Американская разведслужба не фиксирует признаков скорого краха власти в Иране, несмотря на почти две недели интенсивных ударов по стране со стороны США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Данные американской разведки свидетельствуют о сплоченности иранского духовенства, несмотря на убийство верховного лидера страны — аятоллы Али Хаменеи. КСИР и новые лидеры, пришедшие к власти, сохраняют контроль над страной.

«Множество» американских разведывательных сводок содержат «единогласный вывод, согласно которому режиму [в Иране] не грозит крах» и он «сохраняет контроль над иранским обществом», заявил один из собеседников агентства. Последний отчет был подготовлен несколько дней назад.

Израильские официальные лица в ходе закрытых совещаний также признали, что нет никакой уверенности в том, что война приведет к падению нынешнего правительства в Тегеране.

При этом Reuters отмечает, что ситуация в Иране по-прежнему нестабильна и динамика может измениться.

Несколько дней назад агентство The Washington Post со ссылкой на документы сообщило, что накануне войны национальный совет по разведке США счел «маловероятной» вероятность смены режима в Иране даже в случае крупномасштабной военной кампании США.

Белый дом не сообщил, был ли президент Трамп проинформирован об этой оценке до того, как одобрил военную операцию.

Темы

ИзраильНовая газета. ЕвропаСШАИранАли ХаменеиБелый домThe Washington PostВойна в Израиле

Другие сейчас читают