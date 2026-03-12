Reuters: США не видят признаков краха режима в Иране после почти двух недель войны
Американская разведслужба не фиксирует признаков скорого краха власти в Иране, несмотря на почти две недели интенсивных ударов по стране со стороны США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Данные американской разведки свидетельствуют о сплоченности иранского духовенства, несмотря на убийство верховного лидера страны — аятоллы Али Хаменеи. КСИР и новые лидеры, пришедшие к власти, сохраняют контроль над страной.
«Множество» американских разведывательных сводок содержат «единогласный вывод, согласно которому режиму [в Иране] не грозит крах» и он «сохраняет контроль над иранским обществом», заявил один из собеседников агентства. Последний отчет был подготовлен несколько дней назад.
Израильские официальные лица в ходе закрытых совещаний также признали, что нет никакой уверенности в том, что война приведет к падению нынешнего правительства в Тегеране.
При этом Reuters отмечает, что ситуация в Иране по-прежнему нестабильна и динамика может измениться.
Несколько дней назад агентство The Washington Post со ссылкой на документы сообщило, что накануне войны национальный совет по разведке США счел «маловероятной» вероятность смены режима в Иране даже в случае крупномасштабной военной кампании США.
Белый дом не сообщил, был ли президент Трамп проинформирован об этой оценке до того, как одобрил военную операцию.