Reuters: США не видят признаков краха режима в Иране после почти двух недель войны

«Множество» американских разведывательных сводок содержат «единогласный вывод, согласно которому режиму [в Иране] не грозит крах» и он «сохраняет контроль над иранским обществом», заявил один из собеседников агентства. Последний отчет был подготовлен несколько дней назад.