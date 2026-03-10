Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 14:56
Иранские баллистические ракеты достигли базы в Иордании с немецкими и американскими военными
Баллистические ракеты, выпущенные из Ирана 8 и 9 марта, попали по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где размещены немецкие военные, а также силы ВВС США, сообщает издание Spiegel.
Издание выяснило, что удар пришелся по казармам, которые используют немецкие военнослужащие. В момент атаки они находились в укрытиях. В результате нападения никто не пострадал. Пока неясно, попали ли по казармам сами ракеты или на них упали обломки ракет, сбитых системами противовоздушной обороны, отмечает Spiegel.
Немецкий военный контингент на базе Аль-Азрак размещен на постоянной основе уже несколько лет, однако после начала войны США и Израиля против Ирана численность военнослужащих на этой базе была сокращена.