Иранские баллистические ракеты достигли базы в Иордании с немецкими и американскими военными

Издание выяснило, что удар пришелся по казармам, которые используют немецкие военнослужащие. В момент атаки они находились в укрытиях. В результате нападения никто не пострадал. Пока неясно, попали ли по казармам сами ракеты или на них упали обломки ракет, сбитых системами противовоздушной обороны, отмечает Spiegel.