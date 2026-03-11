CNN: Россия передает Ирану опыт войны против Украины для ударов на Ближнем Востоке
Россия помогает Ирану использовать более продвинутую тактику применения беспилотников, отработанную в войне против Украины, для ударов по целям США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель западной разведки.
Дроны Shahed, разработанные в Иране, но массово производимые в России для использования в Украине, неожиданно успешно преодолевают системы ПВО стран Персидского залива. Ранее сообщалось, что Россия передавала Ирану общую разведывательную помощь по выбору целей, однако предоставление конкретических тактических рекомендаций стало новым уровнем поддержки.
«То, что раньше было более общей поддержкой, теперь вызывает гораздо больше беспокойства, включая стратегии наведения БПЛА, которые Россия применяла в Украине», — сказал источник CNN, пожелавший остаться неназванным, поскольку речь идет о чувствительных разведданных. При этом он отказался уточнить, в чем именно заключается такая тактическая помощь. Вместе с тем Россия использовала дроны Shahed против Украины волнами — по нескольку аппаратов одновременно, которые регулярно меняли курс, чтобы уходить от систем ПВО. CNN обратился в Кремль за комментарием.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в X в среду, что «Россия начала поддерживать иранский режим беспилотниками. Она точно поможет и с ракетами, а также помогает им с противовоздушной обороной». Киев направил в регион Персидского залива специалистов по перехвату дронов, чтобы поделиться украинским опытом противодействия относительно дешевым Shahed, стоимость которых может составлять около 30 000 долларов. Украина разработала небольшие дроны-перехватчики стоимостью около 5000 долларов за единицу, которые можно быстро производить.
Говоря о более широкой угрозе в Персидском заливе, источник отметил, что западную сторону «действительно беспокоит» использование Ираном мин в Ормузском проливе, а также морских беспилотников и низкотехнологичных атак с применением рыболовецких лодок доу против ударных авианосных групп США. Иран утверждал, что в начале войны нанес удар по USS Abraham Lincoln, однако США это отрицали. «Lincoln не был поражен. Запущенные ракеты даже близко не подошли», — заявляло тогда Центральное командование США в X.
Представитель западной разведки также сказал, что поддержка Ирана со стороны Китая «вызывает беспокойство», но отказался раскрывать подробности.