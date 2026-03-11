CNN: Россия передает Ирану опыт войны против Украины для ударов на Ближнем Востоке

«То, что раньше было более общей поддержкой, теперь вызывает гораздо больше беспокойства, включая стратегии наведения БПЛА, которые Россия применяла в Украине», — сказал источник CNN, пожелавший остаться неназванным, поскольку речь идет о чувствительных разведданных. При этом он отказался уточнить, в чем именно заключается такая тактическая помощь. Вместе с тем Россия использовала дроны Shahed против Украины волнами — по нескольку аппаратов одновременно, которые регулярно меняли курс, чтобы уходить от систем ПВО. CNN обратился в Кремль за комментарием.