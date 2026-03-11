За несколько дней женщина лишилась рук и ног: врачи назвали неожиданную причину
56-летняя женщина из Великобритании едва не умерла после стремительно развившегося сепсиса. Инфекция привела к коме и ампутации рук и ног. Самое страшное — болезнь развилась всего за несколько дней, а ее возможной причиной могло стать на первый взгляд безобидное обстоятельство.
Совсем недавно Великобританию потряс случай с 56-летней женщиной, которая провела в больнице 32 недели, пережила несколько остановок сердца и лишилась обеих кистей и обеих ног. Врачи давали ей крайне мало шансов на выживание. Пострадавшая предупреждает: подобное может случиться с каждым.
В июле прошлого года ничто не предвещало беды. Манджит Сангх, которая раньше работала семь дней в неделю, в воскресенье днем вернулась домой и почувствовала себя плохо. Уже на следующее утро она была без сознания. Ее руки и ноги стали ледяными, губы посинели, а дыхание стало затрудненным. Ее муж, Кам Сангх, был шокирован. «Как такое могло произойти меньше чем за 24 часа? В субботу она еще играла с собакой, в воскресенье пошла на работу, а в понедельник вечером уже была в коме», — рассказал он.
Манджит срочно доставили в больницу города Вулверхемптон. В отделении реанимации ее сердце останавливалось шесть раз. Состояние было настолько критическим, что врачам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колен и обе кисти рук. Кроме того, женщине удалили селезенку. Она также перенесла пневмонию, а в организме образовались желчные камни, из-за которых ей, возможно, потребуется еще одна операция. Долгое время пациентка находилась в коме.
Позже выяснилось, что причиной тяжелого состояния стал сепсис. Врачи считают, что инфекция могла начаться из-за того, что собака лизнула небольшую рану или царапину на коже, и слюна попала в организм.
Все это время 60-летний Кам Сангх поддерживал жену. Вместе в больнице они даже отметили 37-ю годовщину свадьбы и ее день рождения, сообщает BBC. Муж говорит, что гордится силой своей супруги. «Каждый день казалось, что сегодня она уйдет. Но она снова и снова доказывала обратное», — рассказал он.
Сейчас семья собирает средства на современные протезы, в том числе на возможные роботизированные руки, стоимость которых может достигать десятков тысяч фунтов. Несмотря на тяжелые испытания, Манджит настроена вернуться к нормальной жизни. «Я хочу снова ходить. Хочу получить протезы и вернуться к работе. Я слишком долго сидела в кресле и лежала в кровати. Пришло время снова идти вперед», — говорит она.
К сожалению, Манджит далеко не единственная, кто в последнее время так тяжело пострадал от сепсиса. Мировые СМИ периодически сообщают о людях, которым пришлось лишиться рук и ног из-за этой редкой, но крайне опасной болезни.
Например, американка Мари Трейнер во время путешествия на Карибские острова получила, казалось бы, незначительную травму кожи. Дома ее встретила любимая собака, которая от радости начала лизать хозяйку. Слюна животного попала в рану и вызвала сепсис. Состояние женщины стремительно ухудшилось, и ей также пришлось ампутировать обе кисти рук и ноги ниже колен. Несмотря на произошедшее, она продолжает любить свою собаку.
Что такое сепсис
Сепсис, или заражение крови, — это потенциально смертельно опасное состояние, возникающее как реакция организма на инфекцию. Чтобы бороться с инфекцией, организм выделяет в кровь специальные химические вещества. Однако сепсис развивается тогда, когда реакция на них выходит из-под контроля и начинает повреждать органы.
По данным сайта medicine.lv, в двух специализированных отделениях Рижской Восточной клинической университетской больницы — отделении токсикологии и сепсиса и отделении интенсивной терапии — ежегодно лечатся более 460 пациентов с тяжелым сепсисом.
В больнице отмечают, что сегодня сепсис стал одной из самых частых причин смерти в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сепсис поражает около 50 миллионов человек, и более 11 миллионов из них умирают. Чаще всего сепсис вызывают бактериальные инфекции, которые изначально могут появиться в любой части тела — например, в легких (пневмония), мочевыводящих путях, на коже или в желудочно-кишечном тракте.
Особенно уязвимы люди с ослабленной иммунной системой — пожилые, дети, пациенты с хроническими заболеваниями (например, диабетом или ВИЧ), а также люди, восстанавливающиеся после операций. К группе высокого риска относятся младенцы, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом, например онкологические больные после курса химиотерапии или люди, длительно принимающие иммунодепрессанты. При этом сепсис может развиться и у совершенно здоровых людей, если организм ослаблен сильной нагрузкой, недосыпанием или стрессом. В таких случаях иммунная система хуже справляется с инфекцией, и она может распространиться по всему организму. Если иммунитет работает нормально, инфекция обычно ограничивается одной частью тела — например, одним органом, как при пневмонии. Но если организм не способен адекватно реагировать, инфекция может распространиться по всему телу и привести к жизненно опасному состоянию.