За несколько дней женщина лишилась рук и ног: врачи назвали неожиданную причину

В июле прошлого года ничто не предвещало беды. Манджит Сангх, которая раньше работала семь дней в неделю, в воскресенье днем вернулась домой и почувствовала себя плохо. Уже на следующее утро она была без сознания. Ее руки и ноги стали ледяными, губы посинели, а дыхание стало затрудненным. Ее муж, Кам Сангх, был шокирован. «Как такое могло произойти меньше чем за 24 часа? В субботу она еще играла с собакой, в воскресенье пошла на работу, а в понедельник вечером уже была в коме», — рассказал он.