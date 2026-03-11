Как Россия вывезла более 1200 украинских детей. В новом докладе комиссия ООН заявила, что похищения детей стали частью официальной политики Кремля

В докладе также описывается история пятерых братьев и сестер в возрасте от 4 до 14 лет, которых вывезли из Донецкой области в Россию и разместили в приемной семье в Московской области. Трое из них в июне 2022 года были среди группы из 31 ребенка, вывезенных из Донецкого детского социального центра в Донецке во временный центр в Подмосковье. Еще одного ребенка сначала перевезли в Ростовскую область, а 16 сентября 2022 года самолетом отправили в Московскую область; пятого ребенка приемный отец забрал из Донецкой области в апреле 2023 года. По изученным экспертами данным, семья получила благодарности от властей Московской области, и к концу 2024 года все пятеро детей оставались в этой семье.