Как Россия вывезла более 1200 украинских детей. В новом докладе комиссия ООН заявила, что похищения детей стали частью официальной политики Кремля
Российские власти за время войны вывезли из оккупированных регионов Украины не менее 1205 детей, разместив их в интернатах и отдав в приемные семьи, говорится в новом докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине. Доклад также описывает судебные процессы против украинских гражданских и военнопленных, случаи пыток, вербовку иностранцев и свидетельства насилия внутри российской армии. «Новая-Европа» заранее изучила доклад и пересказывает главное.
Система депортации из оккупированных регионов
Российские власти с 18-19 февраля 2022 года вывезли из оккупированных районов Украины не менее 1205 детей, многие из которых до сих пор остаются в России, говорится в докладе Независимой международной комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине. Их отправляли в детские учреждения и приемные семьи, давали российское гражданство и размещали за тысячи километров от дома. Родители месяцами и даже годами не знали, где находятся их дети. Эксперты считают, что действия российских властей могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности.
В докладе подчеркивается, что подобная практика началась еще до полномасштабного вторжения России в Украину. По данным Европейского суда по правам человека, последовательная политика перемещения детей из оккупированных районов Украины и их интеграции в российские семьи или учреждения прослеживается как минимум с 2014 года.Также 16–18 февраля 2022 года руководители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — объявили о «массовой эвакуации» населения, утверждая, что Украина якобы готовит наступление. Вскоре после этого местные власти приказали вывезти детей из интернатов и социальных учреждений в Россию. По данным комиссии, речь шла как минимум о 995 детях из 11 учреждений Донецкой и Луганской областей.
По данным расследователей, вывоз детей во время войны происходил по следующей схеме: сначала их доставляли в транзитные центры в приграничных регионах России, а затем распределяли по другим регионам страны. Комиссия установила, что всего украинские дети оказались как минимум в 21 регионе России. Детей перевозили автобусами, поездами и самолетами. В некоторых случаях их перемещение сопровождалось визитами российских чиновников и публичными мероприятиями.
После прибытия детей размещали в интернатах или передавали в приемные семьи. Одновременно российские власти принимали меры, которые должны были облегчить их интеграцию в российское общество. Среди них:
- ускоренное получение российского гражданства
- размещение детей в базах данных для усыновления
- изменение документов
- долгосрочная передача в приемные семьи.
Кроме того, авторы доклада обнаружили случаи, когда в новых документах менялись имя ребенка и место его рождения. Это существенно усложняет поиск детей и их возвращение.
По данным комиссии, из зарегистрированных ею случаев депортации и перемещения 80% детей до сих пор не возвращены. Эксперты подчеркивают, что возвращения, которые удалось организовать, произошли после преодоления препятствий, задержек и рисков для безопасности. При этом дети из детских учреждений, в частности, младшие дети или дети с инвалидностью, практически не имеют шансов на возвращение.
Авторы доклада также напоминают, что указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для детей из Украины без родительской опеки, подписан Путиным еще в мае 2022 года. По данным российских властей, только с апреля 2022 по июнь 2023 года российское гражданство получили 46 886 украинских детей.
Россия официально отрицает похищение украинских детей, представляя ситуацию как гуманитарную эвакуацию из зоны боевых действий. Так, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова указывает, что формально дети «переданы под опеку», чтобы сохранить возможность возврата к родным. При этом российские чиновники фактически подтверждают, что дети проходят через смену идентичности и навязывание русской культуры.
Приемные семьи
Комиссия ООН — в случаях, когда это было возможно, — отслеживала маршрут и последнее известное местонахождение детей, которые были перемещены из оккупированных районов Украины. Авторы приводят в пример несколько историй.
Так, в апреле 2022 года 13-летнего мальчика вывезли в РФ из интерната №4 в Амвросиевке Донецкой области. Его поместили в приемную семью в Московской области и предоставили российское гражданство в ускоренном порядке. У мальчика есть старшая сестра в Донецкой области.
В докладе также упоминается история 13-летнего Валентина, которую рассказывали журналисты «Русской службы Би-би-си». Они нашли его приемную мать — жительницу Подмосковья Елену Кафанову. По ее словам, в марте 2022 года российские органы опеки искали семьи, готовые принять детей из «ДНР», после чего чиновники попросили Кафановых прислать видео о своей семье и условиях проживания. В апреле Валентина привезли из интерната, а позже власти Подмосковья и представители российских властей посещали семью и публично освещали этот случай. Елена утверждает, что мальчик поддерживает связь со своей сестрой в Донецке и изначально считал свое пребывание в семье временным, но позже решил не возвращаться в интернат.
В июне 2022 года трое 16-летних мальчиков были вывезены в Россию в составе группы из 31 ребенка из Донецкого детского социального центра в Донецке и доставлены во временный транзитный центр в Московской области. Затем, несмотря на наличие родственников или законных опекунов в Украине, каждого из них передали в разные приемные семьи в России: один оказался в семье Марии Львовой-Беловой, другой — у Ирины Рудницкой. Всем троим выдали российские паспорта; двоим удалось вернуться в Украину, несмотря на попытки приемных семей и властей этому препятствовать. В 2025 году Рудницкой в России предъявили обвинение в торговле детьми по другому делу.
В сентябре 2022 года 11-месячная девочка и двухлетний мальчик из Херсонского детского дома были вывезены в Россию и помещены в семью в Московской области. Девочку усыновил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, в документах ей изменили имя и место рождения с Херсонской области на Московскую область. По свидетельствам, у ребенка есть двое старших братьев или сестер, законный опекун и биологическая мать в Украине. Несмотря на попытки вернуть ее, на момент подготовки отчета девочка оставалась в России, а местонахождение мальчика — неизвестно.
В докладе также описывается история пятерых братьев и сестер в возрасте от 4 до 14 лет, которых вывезли из Донецкой области в Россию и разместили в приемной семье в Московской области. Трое из них в июне 2022 года были среди группы из 31 ребенка, вывезенных из Донецкого детского социального центра в Донецке во временный центр в Подмосковье. Еще одного ребенка сначала перевезли в Ростовскую область, а 16 сентября 2022 года самолетом отправили в Московскую область; пятого ребенка приемный отец забрал из Донецкой области в апреле 2023 года. По изученным экспертами данным, семья получила благодарности от властей Московской области, и к концу 2024 года все пятеро детей оставались в этой семье.
Пытки, вербовка и коллаборанты: другие выводы из доклада
Помимо депортации детей, комиссия подробно изучила систему уголовных преследований украинских гражданских лиц и военнопленных, организованную российскими властями во время войны.
Эксперты проанализировали 72 судебных процесса, проходивших в российских судах и в так называемых судах на оккупированных территориях Украины. Всего в этих делах фигурировали 68 гражданских лиц и 60 украинских военнопленных. Большинство обвинений касалось статей о терроризме, шпионаже и насильственном захвате власти, а приговоры достигали от восьми до двадцати пяти лет лишения свободы или пожизненного заключения.
Комиссия пришла к выводу, что эти процессы систематически нарушали основные гарантии справедливого суда. Судьи игнорировали принцип презумпции невиновности, право обвиняемых не свидетельствовать против себя и право на полноценную защиту. В ряде случаев признания получались под пытками или жестоким обращением, а затем использовались в качестве доказательств в суде. Следственные органы также записывали постановочные видеозаписи задержаний и принуждали свидетелей подписывать заранее подготовленные показания.
Отдельной проблемой стала практика депортации украинских гражданских лиц в Россию для последующего суда, что противоречит международному гуманитарному праву. Комиссия также отметила, что российские суды часто отказывались признавать украинских военнослужащих военнопленными и судили их как террористов, что лишало их защиты, предусмотренной Женевскими конвенциями.
Кроме того, расследование задокументировало случаи вербовки граждан как минимум из 17 стран, которых привлекали к службе в российской армии. Многие из них сообщали, что были введены в заблуждение обещаниями гражданской работы или выгодных условий, после чего их принуждали подписывать контракты на русском языке и отправляли выполнять опасные задачи на передовой.
Отдельный раздел доклада посвящен свидетельствам российских военнослужащих, которые дезертировали после участия в войне. Комиссия опросила 85 таких солдат, и многие из них рассказывали о жестоких наказаниях внутри подразделений. По их словам, командиры применяли насилие к тем, кто отказывался идти в атаку, пытался отступить с передовой или жаловался на отсутствие снабжения. Среди наказаний упоминались избиения, содержание в импровизированных ямах, привязывание к деревьям и угрозы расстрела.
Некоторые дезертиры утверждали, что видели случаи, когда в солдат стреляли на месте за отказ участвовать в штурмах, которые считались заведомо смертельно опасными. Также комиссия подчеркивает, что отдельные нарушения международного права фиксировались и со стороны Украины, хотя их масштаб значительно меньше. В частности, эксперты обратили внимание на формулировки украинского законодательства о «коллаборационной деятельности», которое, по их мнению, может трактоваться слишком широко.
В некоторых случаях под эту статью могут подпадать люди, которые продолжали выполнять гражданские функции на оккупированных территориях: например, обеспечивать работу коммунальных служб или других жизненно важных учреждений. Комиссия также задокументировала отдельные случаи нарушений при мобилизации, включая административные задержания, отсутствие доступа к адвокату и давление на лиц, отказывающихся от службы по соображениям совести. Эксперты отмечают, что эти вопросы требуют дополнительного правового уточнения и соблюдения международных стандартов.