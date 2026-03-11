Инициатива Латвии: 22 страны требуют отстранить Россию от участия в Венецианской биеннале искусств
Министры культуры и иностранных дел 22 европейских стран направили совместное обращение директору Венецианской биеннале искусств Пьетранджело Буттафуоко в связи с участием России в этом международном культурном мероприятии.
Под обращением, инициированным Латвией, поставили свои подписи министры из Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Украины.
В совместном заявлении министров подчеркивается, что Венецианская биеннале является одной из важнейших мировых площадок для свободы творчества и международного культурного обмена. В то же время отмечается, что культурные институции несут не только художественную, но и моральную ответственность.
Продолжающаяся агрессивная война России против Украины привела к масштабным разрушениям в культурной жизни и наследии Украины. Непоправимый ущерб нанесен музеям, историческим объектам, памятникам и другим учреждениям культуры.
В письме также напоминается, что в отношении Российской Федерации по-прежнему действуют как европейские, так и международные санкции, и в этом контексте предоставление России столь важной международной культурной площадки посылает крайне тревожный сигнал.
Министры 22 стран считают участие России в Венецианской биеннале неприемлемым и призывают пересмотреть это решение.
Помимо Буттафуоко, совместное письмо было направлено правлению биеннале и министру культуры Италии Алессандро Джули.