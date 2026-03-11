В историческом центре Резекне планируют построить торговый центр. Почему это вызвало тревогу?
В Резекне проходит общественное обсуждение строительства торгового центра в историческом центре города. В соцсетях жители уже выражают тревогу из-за возможных изменений облика старой части города, хотя многие опрошенные на улицах горожане о проекте пока почти ничего не слышали. Инициатор локального планирования — SIA Rēzeknes tirgus, который хочет благоустроить и модернизировать территорию рынка.
Речь идет о строительстве торгового центра в старой части Резекне — рядом с рынком и напротив древнего городища. По словам специалиста Латгальского культурно-исторического музея Владислава Малаховскиса, именно эта территория является самой древней частью города. Он напомнил, что Резекне развивалось вокруг церкви, построенной иезуитами, а во время реконструкции улицы Латгалес в 2018 году напротив храма были найдены человеческие останки средневекового кладбища, сообщает LSM.lv.
Как отметила руководитель Латгальского регионального отделения Национального управления культурного наследия Вилма Платпире, участок, где планируется строительство, находится сразу в нескольких охранных зонах памятников культуры — регионального, местного и государственного значения. Рядом расположены средневековое кладбище, жилые дома на улице Латгалес, руины замка Резекне и синагога. Поэтому при любых строительных работах необходимо учитывать историческую планировку, культурный слой, окружающий ландшафт и сохранить визуальное восприятие памятников.
Сейчас самоуправление Резекне проводит общественное обсуждение локального плана, который затрагивает улицы Дарзу и Лиепаяс. Архитектор Айнарс Мангулсонс, участвующий в обсуждении, считает, что развитие этой территории должно рассматриваться комплексно — с учетом будущего старого города, набережной и общей уличной среды, а не только интересов одного проекта.
Совладелец компании Rall Арнолдс Лайзанс заявил, что будущий торговый центр площадью 3700 квадратных метров будет двухэтажным. По его словам, проект предусматривает благоустройство территории, пешеходные дорожки, кафе и другие элементы, а внешний вид здания разрабатывается так, чтобы оно вписывалось в окружающую среду.
Самоуправление поддерживает идею строительства торгового центра и сопутствующей инфраструктуры на улице Дарзу. Для реализации проекта планируется изменить расположение участка улицы Лиепаяс, сдвинув его ближе к существующей застройке.
При этом застройщику еще предстоит получить разрешения от разных инстанций, в том числе от Национального управления культурного наследия. Если планы не изменятся, строительство торгового центра в старой части Резекне может начаться в конце следующего года. Общественное обсуждение локального плана продлится до 13 марта.