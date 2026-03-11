В историческом центре Резекне планируют построить торговый центр. Почему это вызвало тревогу?

Речь идет о строительстве торгового центра в старой части Резекне — рядом с рынком и напротив древнего городища. По словам специалиста Латгальского культурно-исторического музея Владислава Малаховскиса, именно эта территория является самой древней частью города. Он напомнил, что Резекне развивалось вокруг церкви, построенной иезуитами, а во время реконструкции улицы Латгалес в 2018 году напротив храма были найдены человеческие останки средневекового кладбища, сообщает LSM.lv.