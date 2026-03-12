В Латвии
Сегодня 18:06
В пятницу усилится ветер и будет светить солнце
В пятницу в Латвии станет более солнечно и ветрено, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, облачность сократится. Ночью и утром местами возможен туман.
Ночью при южном, юго-западном ветре силой от слабого до умеренного температура воздуха понизится до -1...+4 градусов. На отдельных участках дорог может образоваться гололед.
Днем южный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, в Латгале ветер будет слабее. Наиболее ветрено будет в Курземе. Воздух прогреется до +10...+14 градусов.
В Риге в пятницу утром возможна пасмурная погода, днем облаков останется мало, южный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется с +1 градуса ночью до +12 градусов днем.