У Латвии будет своя "Альтернатива": в Риге создают новую партию
В Риге пройдет учредительный конгресс новой партии "Alternatīva Latvijai" ("Альтернатива для Латвии"). Организаторы планируют представить программу, выбрать руководство и объявить о намерении участвовать в выборах в 15-й Сейм.
В субботу, 14 марта, состоится учредительный конгресс партии «Альтернатива для Латвии». В заявлении для СМИ в качестве представителей партии названы Янис Гедушевс, Арнольд Либекс и Раймонд Рубловскис.
Архив агентства LETA показывает, что Гедушевс ранее был начальником муниципальной полиции Риги и участвовал в деятельности партии «Латвия на первом месте» (LPV), которую возглавляет Айнарс Шлесерс. Рубловскис в прошлом был кандидатом на должность министра обороны от той же партии.
Во время учредительного конгресса будет представлена и утверждена программа партии, ее устав, а также избраны руководители, правление и другие партийные органы. Кроме того, на конгрессе планируется принять декларацию об участии партии в выборах в 15-й Сейм, определить задачи и цели в предвыборный период, а также назвать партнеров для сотрудничества до и после выборов.
Конгресс партии «Альтернатива для Латвии» пройдет в Риге, в Atta Centre, и начнется в 12:00.