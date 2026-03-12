У Латвии будет своя "Альтернатива": в Риге создают новую партию

Во время учредительного конгресса будет представлена и утверждена программа партии, ее устав, а также избраны руководители, правление и другие партийные органы. Кроме того, на конгрессе планируется принять декларацию об участии партии в выборах в 15-й Сейм, определить задачи и цели в предвыборный период, а также назвать партнеров для сотрудничества до и после выборов.