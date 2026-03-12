У Латвии будет своя "Альтернатива": в Риге создают новую партию
Один из представителей новой партии - Янис Гедушевс.
В Латвии

У Латвии будет своя "Альтернатива": в Риге создают новую партию

LETA / Otkrito.lv

В Риге пройдет учредительный конгресс новой партии "Alternatīva Latvijai" ("Альтернатива для Латвии"). Организаторы планируют представить программу, выбрать руководство и объявить о намерении участвовать в выборах в 15-й Сейм.

В субботу, 14 марта, состоится учредительный конгресс партии «Альтернатива для Латвии». В заявлении для СМИ в качестве представителей партии названы Янис Гедушевс, Арнольд Либекс и Раймонд Рубловскис.

Архив агентства LETA показывает, что Гедушевс ранее был начальником муниципальной полиции Риги и участвовал в деятельности партии «Латвия на первом месте» (LPV), которую возглавляет Айнарс Шлесерс. Рубловскис в прошлом был кандидатом на должность министра обороны от той же партии.

Во время учредительного конгресса будет представлена и утверждена программа партии, ее устав, а также избраны руководители, правление и другие партийные органы. Кроме того, на конгрессе планируется принять декларацию об участии партии в выборах в 15-й Сейм, определить задачи и цели в предвыборный период, а также назвать партнеров для сотрудничества до и после выборов.

Конгресс партии «Альтернатива для Латвии» пройдет в Риге, в Atta Centre, и начнется в 12:00.

