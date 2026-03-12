"Он один из нас": латвийский доброволец из "Азова" в тяжелом состоянии доставлен в клинику Киева
Латвийский доброволец подразделения "Азов", получивший тяжелое ранение на войне в Украине, был срочно эвакуирован в микрохирургическую клинику Киева. Впереди сложные операции и долгий путь восстановления.
Латвийский доброволец подразделения «Азов», имя которого по его просьбе не разглашается, был в тяжелом состоянии эвакуирован в микрохирургическую клинику в Киеве. Об этом сообщила представитель общественной организации «Mūsu ligzda» Райна Ништа на своей странице в Facebook.
По ее словам, раненый боец — латвиец, который участвовал в боевых действиях, защищая Украину. «Он один из нас — латышей. Боец подразделения “Азов”, который сражался за свободу Украины», — написала она. Активистка пояснила, что не называет его настоящего имени. «Я не буду называть его настоящим именем — это его просьба. Нас, тех, кто поддерживает Украину в борьбе за свободу, часто считают “ненормальными”. Но, возможно, мы не больные — просто немного другие, немного смелее и с другим пониманием ценностей», — говорится в сообщении.
В публикации боец упоминается под вымышленным именем Мартиньш. Его описывают как спокойного и тихого жителя Курземе. «Мартиньш — тихий и спокойный курземец. Некоторое время он работал со мной водителем, доставляя гуманитарные грузы для военных в Купянский район Харьковской области», — рассказала Ништа.
Сейчас, по ее словам, он проходит срочную эвакуацию в Киев, где ему предстоит сложное лечение. «Путь к выздоровлению будет долгим. Сейчас главное — спасти правую руку», — подчеркнула она. «Время имеет решающее значение. Чем быстрее будут проведены операции, тем больше шансов сохранить подвижность пальцев и кисти правой руки», — говорится в сообщении.
Активистка также отметила, что процесс лечения осложняется бюрократическими процедурами и финансовыми расходами. «Бюрократия есть везде. И везде нужны средства», — написала она.
Организация «Mūsu ligzda» призвала людей поддержать раненого добровольца и помочь собрать средства на его лечение. «Мы можем помочь в этот трудный момент. Просто спасибо всем», — говорится в обращении, где есть также реквизиты для пожертвований.