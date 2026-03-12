"Он один из нас": латвийский доброволец из "Азова" в тяжелом состоянии доставлен в клинику Киева

По ее словам, раненый боец — латвиец, который участвовал в боевых действиях, защищая Украину. «Он один из нас — латышей. Боец подразделения “Азов”, который сражался за свободу Украины», — написала она. Активистка пояснила, что не называет его настоящего имени. «Я не буду называть его настоящим именем — это его просьба. Нас, тех, кто поддерживает Украину в борьбе за свободу, часто считают “ненормальными”. Но, возможно, мы не больные — просто немного другие, немного смелее и с другим пониманием ценностей», — говорится в сообщении.