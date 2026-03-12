В Латвии сложилась странная ситуация на рынке жилья - по одному важному критерию мы почти последние в ЕС
Жилищное кредитование в Латвии растет, однако страна по-прежнему остается почти в самом конце еврозоны по активности ипотечного рынка. На это обращает внимание руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгарс Сургофтс, отмечая, что за позитивной динамикой скрываются серьезные структурные проблемы.
По данным Банка Латвии, в 2025 году объем новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) вырос примерно на 40% — с 0,89 млрд евро в 2024 году до 1,25 млрд евро. Этому способствовали рост зарплат и сбережений, а также снижение ставки Euribor, благодаря чему многие домохозяйства смогли реализовать отложенные планы по покупке жилья.
«Увеличение объемов кредитования — это признак уверенности людей в своем финансовом будущем и одновременно поддержка экономики, поскольку растут инвестиции в строительство и увеличиваются налоговые поступления», — отмечает Сургофтс.
Однако в сравнении с другими странами еврозоны Латвия все еще заметно отстает. Согласно обзору доступности финансов за 2025 год, объем жилищных кредитов домохозяйствам в стране составляет менее 13% от ВВП. Для сравнения, средний показатель по еврозоне почти в три раза выше, в Литве он достигает 17% ВВП, а в Эстонии — около 31%. В итоге Латвия занимает второе место с конца, опережая только Грецию.
По словам Сургофтса, такая ситуация указывает на более глубокие проблемы. «Если кредитование развивается медленно, это сигнал о структурных препятствиях — осторожности банков, ограниченной доступности жилья или низкой платежеспособности населения. В долгосрочной перспективе это может тормозить экономический рост», — подчеркивает он.