В Латвии сложилась странная ситуация на рынке жилья - по одному важному критерию мы почти последние в ЕС

Однако в сравнении с другими странами еврозоны Латвия все еще заметно отстает. Согласно обзору доступности финансов за 2025 год, объем жилищных кредитов домохозяйствам в стране составляет менее 13% от ВВП. Для сравнения, средний показатель по еврозоне почти в три раза выше, в Литве он достигает 17% ВВП, а в Эстонии — около 31%. В итоге Латвия занимает второе место с конца, опережая только Грецию.