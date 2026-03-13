Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Послушайте сегодня, что говорят умные люди - вы нуждаетесь в стимуляции мозговой деятельности.
Телец
Сегодня вы обнаружите что-то забытое. Возможно, это будет какая-то вещица, потерянная вами много лет назад, может быть, в вас проснется давно увядшее чувство, но нельзя исключать и возможности, что вы найдете клад.
Близнецы
Сегодня вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей, ибо вокруг такое происходит! Спокойствие, правда, наверняка будет показное, но кто об этом знает?
Рак
Сегодня вы сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Только не надо под ним подписываться, это сведет на нет всю прелесть содеянного. А люди сами догадаются, кто это сделал.
Лев
Если те, кто вас окружает, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать - это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются.
Дева
Сегодня вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости. Что еще нужно для счастья?
Весы
Нельзя все время говорить "Это не я". Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
Скорпион
Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.
Стрелец
Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
Козерог
Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них.
Водолей
Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
Рыбы
Сегодня вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почуете нутром, значит, так оно и есть.