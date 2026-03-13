Ринкевич объяснил, что детям нужно не только учиться на латышском, но и использовать его в жизни

88% учеников, родным языком которых не является латышский, считают, что полученные в школе знания латышского языка помогают или скорее помогают им в жизни вне школы. Школьники используют латышский язык в интернете, в общении с друзьями и членами семьи, в кружках и на занятиях спортом, в общественных и других местах. 70% опрошенных считают, что участие во внешкольных мероприятиях помогает улучшить навыки латышского языка.