Ринкевич объяснил, что детям нужно не только учиться на латышском, но и использовать его в жизни
К концу официального перехода системы образования на обучение исключительно на латышском языке крайне важно обеспечить, чтобы дети действительно могли изучать и использовать язык, отметил в четверг на встрече в Рижском замке с министром образования и науки Даце Мелбарде президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны обсудили актуальные вопросы в сфере образования и спорта, включая переход на обучение на латышском языке, внедрение новой модели финансирования школ, изменения в регулировании дистанционного обучения, а также планируемые реформы в спортивной отрасли.
В беседе особое внимание было уделено переходу на обучение на латышском языке, который формально завершается в школах в этом учебном году.
Президент отметил, что переход на обучение на латышском языке является важным шагом, однако решающим остается то, что происходит в классе: есть ли у учителей достаточная практическая поддержка и имеют ли дети возможность действительно изучать и использовать латышский язык в повседневной жизни.
"И школы, и ученики разные, поэтому школам необходимы гибкие решения и достаточные ресурсы, чтобы обеспечить каждому ребенку подходящую учебную среду и необходимую поддержку", - сказал Эдгар Ринкевич.
Говоря об ограничениях дистанционного обучения для 1-6-х классов, президент подчеркнул, что новое регулирование следует внедрять продуманно, заранее разработав четкий порядок для самоуправлений и обеспечив при этом, чтобы в каждом случае решающее значение имели интересы ребенка.
На встрече также обсуждалось развитие спортивной отрасли. Ринкевич отметил, что доступный по всей Латвии детско-юношеский спорт служит основой как общественного здоровья, так и высоких результатов в элитарном спорте.
Как сообщалось, проведенный Министерством образования и науки в 2025 году опрос показал, что все больше учащихся школ из семей нацменьшинств используют латышский язык вне школы, однако пятая часть по-прежнему пользуется им только в школе.
88% учеников, родным языком которых не является латышский, считают, что полученные в школе знания латышского языка помогают или скорее помогают им в жизни вне школы. Школьники используют латышский язык в интернете, в общении с друзьями и членами семьи, в кружках и на занятиях спортом, в общественных и других местах. 70% опрошенных считают, что участие во внешкольных мероприятиях помогает улучшить навыки латышского языка.
В то же время 21% опрошенных учащихся признали, что используют латышский только в школе. Это более низкий показатель, чем в ответах родителей, что указывает на более широкое использование языка именно в быту школьников, отмечают в министерстве.
На переменах с учителями и другими сотрудниками школ 47% школьников разговаривают преимущественно по-латышски, 43% используют как латышский, так и русский языки, а 8% в основном говорят по-русски. В свою очередь, в парных и групповых работах лишь 16% школьников предпочитают разговаривать на латышском языке, 41% в основном используют русский язык, 41% одновременно пользуются двумя языками.
Более выраженная тенденция говорить по-латышски дома наблюдается в группах младших классов, особенно в семьях с учащимися 1-х классов, где все чаще латышский используется параллельно с каким-либо из языков нацменьшинств. При этом 54% опрошенных отметили, что в семье редко говорят по-латышски или не говорят вообще.
74% школьников полностью или в основном понимают уроки на латышском языке. С возрастом повышаются и языковые навыки учащихся. В качестве важнейшего фактора поддержки в изучении латышского языка школьники называют разъяснения учителей, также дети все более активно используют цифровые учебные ресурсы на латышском языке, в том числе учебные платформы и инструменты искусственного интеллекта.
В качестве важнейшей внешней поддержки школьники назвали семьи - такой ответ дали 30%. Родители школьников чаще помогают с переводом, разъяснением более длинных текстов и подготовкой к проверочным работам, в то время как около трети родителей полагаются в этом только на школу. Родители дошкольников чаще помогают детям изучать латышский язык, разговаривая, читая вслух книги и играя. Только на дошкольное учреждение рассчитывают 17% опрошенных родителей.