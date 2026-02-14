Переход на госязык в школах улучшает знание латышского, но снижает успеваемость

Замдиректора Даугавгривской основной школы и учитель латышской школы Виктория Кронгорне рассказала, что у пятой части учащихся проблемы были в начале реформы, но теперь они имеются только у одного или нескольких учеников в каждом классе. «Это может быть примерно у 5-7% учеников, у них действительно есть трудности с пониманием речи учителя на латышском языке; на уроке, который идет на латышском, и вообще в процессе обучения, когда сами учатся на латышском, возникают трудности».