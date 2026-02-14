Переход на госязык в школах улучшает знание латышского, но снижает успеваемость
Среди учеников бывших школ национальных меньшинств каждый пятый признает, что понимает объяснения учителя на латышском языке только с трудом или частично, гласят данные свежего опроса.
В начале февраля опубликованы данные опроса — как выяснилось, в 9-м классе у 21% учеников есть трудности с пониманием сказанного учителем по-латышски, хотя теперешние девятиклассники уже третий год учатся только на латышском. В 7-м классе такие трудности у еще большего числа школьников — 27%. Конечно, в разных школах по-разному, сообщает LSM+.
Замдиректора Даугавгривской основной школы и учитель латышской школы Виктория Кронгорне рассказала, что у пятой части учащихся проблемы были в начале реформы, но теперь они имеются только у одного или нескольких учеников в каждом классе. «Это может быть примерно у 5-7% учеников, у них действительно есть трудности с пониманием речи учителя на латышском языке; на уроке, который идет на латышском, и вообще в процессе обучения, когда сами учатся на латышском, возникают трудности».
«Трудно учиться на языке, который не используешь в повседневной жизни»
Замдиректора Даугавгривской основной школы по воспитательной работе и учитель истории и социальных наук Инга Папарде говорит: «Думаю, да, эти опросы скорее показывают то, каково эмоциональное отношение школьников к этому (реформе). Ну, конечно, им трудно — любому было бы трудно учиться на языке, который они не используют в повседневной жизни».
Директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин признал, что труднее всего приходится школьникам именно с 7-го по 9-й класс. И он, и Кронгорне указывают, что важно также отделять, связаны ли трудности только с обучением на латышском языке — или же объяснения учителя было бы трудно воспринимать и на родном языке.
На вопрос, как учителя действуют, если учащиеся не понимают, представители школ называли разные решения. Кронгорне рассказала, что есть тексты на облегченном языке, есть памятки. Для каждого урока установлен достигаемый результат не только по учебному предмету, но и по латышскому языку.
«Мы сделали упор на то, что на уроках мы не только учим химию, но учимся также строить предложения по-латышски, мы заучиваем различные дополнительные термины, мы стараемся объяснять их по-латышски другими словами. Таким образом, этот учебный процесс, конечно, был изменен, потому что мы уделяем этому внимание», — указала Кронгорне.
Папарде добавила, что на уроках очень внимательно следят за тем, понимают ли ученики, и если видят, что ясности нет — ищут другой подход.
Стесняются признаться, что не понимают
«В основном дети переспрашивают, что это значит, и тогда учителю нужно не переводить, а объяснять — жестами, с помощью изображений, мимики, иногда целый театр показывать детям, разъясняя это понятие или слово», — сказала директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева.
Хотя опрошенные школьники рассказывали, что учитель иногда переводит какой-либо термин на русский язык, если они не поняли по-латышски — как в школах, так и в Минобразования заявили, что учителям, насколько это возможно, следует избегать перевода.
Папарде признала, что переводит какое-либо слово только в крайнем случае. К тому же когда дети занимаются самостоятельно, им не запрещено переводить и использовать учебные материалы на родном языке.
Рогалева в числе проблем назвала то, что некоторые ученики стесняются признаться, что не поняли учителя.
Поэтому очень важно, чтобы учитель был доброжелательным и поощрял задавать вопросы. Но ясно и то, что для сохранения качества образования и самим школьникам нужно прилагать больше усилий.
Из-за смены языка успеваемость учащихся снижается
Представители школ в основном признают, что из-за изменения языка обучения успехи детей в учебе снижаются. Рогалева даже спрогнозировала, на сколько могут снизиться результаты централизованных экзаменов за основную школу у школьников, которые только в 7-м классе полностью перешли на обучение на латышском языке: «Здесь могут быть потери — на мой взгляд, от 20%, может быть, 30%. Школьники начнут использовать латышский язык намного, намного свободнее через 5-6 лет — и тогда качество образования может быть намного, намного выше».
Сейчас, по оценке педагогов — такой период, когда приходится считаться со снижением качества образования, но со временем качество может даже вырасти — ведь реформа побудила и учителей больше думать о методах преподавания и улучшать их.
Сами подростки тоже признали: если экзамены сдавать на латышском — лучше и в школе учиться на латышском.
Заместитель госсекретаря Минобразования по вопросам образовательной политики Роланд Озолс считает, что проблемы еще возможно устранить. «Мы пока на той стадии, когда очень многое можно сейчас исправить и еще очень многое сделать. Если посмотреть в рамках учебного года — сейчас только февраль. Сейчас у нас впереди еще довольно много месяцев. С этой точки зрения у нас еще будут мониторинговые работы, которые позволят понять, что именно нужно совершенствовать, какие вещи этим детям, возможно, не до конца понятны», — заявил Озолс.
Упомянутые мониторинговые работы пройдут в апреле во 2-х, 5-х и 8-х классах бывших школ нацменьшинств. Контрольные будут централизованными, и в них будут стремиться понять не то, сколько учащиеся знают по каждому предмету, а именно их уровень владения латышским языком.