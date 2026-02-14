Вторая выставка "Doll’Arte" соберет в Риге мастеров авторской куклы из 18 стран
В марте 2026 года в Риге пройдет вторая международная выставка авторской куклы "Doll’Arte", которая обещает стать ещё масштабнее прошлогодней: мастера из 18 стран представят свои работы, мастер‑классы и конкурсные проекты.
С 20 по 22 марта 2026 года в Риге, в просторном конференц-зале гостиницы Bellevue Park Hotel Riga, состоится вторая международная выставка авторской куклы "Doll’Arte". Первая выставка, прошедшая в марте 2025 года, вызвала настоящий фурор: более 80 мастеров из 10 стран представили свои уникальные работы, собрав огромное количество посетителей и восторженных отзывов.
В этом году мероприятие станет еще масштабнее: расширенные выставочные площади позволят принять участников из 18 стран, которые лично представят свои творения. Особое внимание будет уделено авторским куклам, созданным для конкурса на тему "И море, как жизнь…", который призван стимулировать творческое развитие и привлекать внимание к новым идеям и техникам в искусстве авторской куклы.
Организатором выставки выступает активное сообщество мастеров и ценителей авторской куклы, объединённых стремлением поддерживать и развивать это уникальное направление искусства. За прошедший год организаторы активно продвигали выставку на международной арене: сообщество представило общий стенд на таких крупных мероприятиях, как выставка Rīgas sparņi в Риге, а также международные выставки в Испании и Чехии. Широкое освещение в социальных сетях привлекло внимание как профессионалов, так и поклонников искусства со всего мира.
Уникальность "Doll’Arte" заключается в живом общении мастеров с посетителями. Художники не только демонстрируют свои работы, но и делятся секретами и тонкостями создания кукол, что усиливает интерес и вовлечённость аудитории. Такой формат способствует глубокому пониманию и признанию авторской куклы как полноценного вида искусства, создавая атмосферу живого диалога и обмена опытом.
Программа выставки насыщена разнообразными событиями: в течение трех дней пройдут мастер-классы, на которых мастера поделятся своими техниками и секретами создания авторских кукол. Это позволит посетителям не только увидеть готовые работы, но и погрузиться в творческий процесс, получить новые знания и вдохновение.
Неизменными в проекте остались благотворительные акции, направленные на поддержку приюта для животных Ulubele и клуба Steidzīgo Bērnu Fejas. Цена билетов: стандартный — 7 € (онлайн), 8 € (на месте); льготный билет для пенсионеров — 5 €; VIP-билет (вход на 3 дня) — 12 €.