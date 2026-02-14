Лидер латвийской команды - Патриция Эйдука.
Сегодня 15:49
Латвийские лыжницы заняли 17-е место в олимпийской эстафете
Женская сборная Латвии по лыжным гонкам в составе Патриции Эйдуки, Линды Капаркалеи, Саманты Крампе и Китии Аузини в эстафете 4x7,5 километра на Олимпийских играх заняла 17-е место.
Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Кристина Аустгулен Фуснес, Астрид Слинн, Карулина Симпсони-Лашен и Хейди Венг, финишировав с результатом один час 15 минут и 44,8 секунды.
Серебряную медаль завоевала сборная Швеции, отставшая от лидеров на 50,9 секунды, а бронзу получила сборная Финляндии, финишировавшая через одну минуту и 14,7 секунды после победительниц.
Сборная Латвии отстала на круг и заняла 17-е место среди 19 команд.
Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине латвийские лыжницы Эйдука, Аузиня, Байба Бендика и Крампе в эстафете 4x5 километров также заняли 17-е место, тогда как олимпийскими чемпионками стали лыжницы сборной Олимпийского комитета России, опередив команды Германии и Швеции.