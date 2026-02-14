Латвийские лыжницы заняли 17-е место в олимпийской эстафете
фото: LETA/LOK
Лидер латвийской команды - Патриция Эйдука.
В мире

Латвийские лыжницы заняли 17-е место в олимпийской эстафете

Отдел спорта

LETA / Otkrito.lv

Женская сборная Латвии по лыжным гонкам в составе Патриции Эйдуки, Линды Капаркалеи, Саманты Крампе и Китии Аузини в эстафете 4x7,5 километра на Олимпийских играх заняла 17-е место.

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Кристина Аустгулен Фуснес, Астрид Слинн, Карулина Симпсони-Лашен и Хейди Венг, финишировав с результатом один час 15 минут и 44,8 секунды.

Серебряную медаль завоевала сборная Швеции, отставшая от лидеров на 50,9 секунды, а бронзу получила сборная Финляндии, финишировавшая через одну минуту и 14,7 секунды после победительниц.

Сборная Латвии отстала на круг и заняла 17-е место среди 19 команд.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине латвийские лыжницы Эйдука, Аузиня, Байба Бендика и Крампе в эстафете 4x5 километров также заняли 17-е место, тогда как олимпийскими чемпионками стали лыжницы сборной Олимпийского комитета России, опередив команды Германии и Швеции.

Темы

Олимпийские игры-2026 в Италии

Другие сейчас читают