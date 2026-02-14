Латвийские лыжницы заняли 17-е место в олимпийской эстафете

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине латвийские лыжницы Эйдука, Аузиня, Байба Бендика и Крампе в эстафете 4x5 километров также заняли 17-е место, тогда как олимпийскими чемпионками стали лыжницы сборной Олимпийского комитета России, опередив команды Германии и Швеции.