Элвис Опманис на Олимпийских играх в Италии занял 45-е место в гигантском слаломе
Латвийский горнолыжник Элвис Опманис в субботу на Олимпийских играх в Италии в дисциплине гигантский слалом занял 45-е место.
Олимпийским чемпионом стал представитель Бразилии Лукас Пинейру Браатен, который по сумме двух заездов показал результат две минуты и 25,00 секунды.
Серебряную медаль с отставанием 0,58 секунды завоевал чемпион Олимпийских игр в Пекине Марко Одерматт из Швейцарии, а тройку призеров замкнул еще один швейцарец Лоик Мейяр, уступивший победителю 1,17 секунды.
Опманис по сумме двух попыток проиграл Браатену 18,10 секунды.
На старт вышел 81 спортсмен, финишировали 69.
Представитель Литвы Андрей Друкаров занял 23-е место, а эстонец Тормис Лайне финишировал на 28-й позиции.
Для Опманиса это третья дисциплина на его первых Олимпийских играх. Латвийский горнолыжник занял 32-е место в скоростном спуске и 35-е место в супергиганте.
Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Микс Звейниекс в гигантском слаломе занял 26-е место, а лучший результат Латвии в горнолыжном спорте на Олимпиадах в 2002 году в Солт-Лейк-Сити показал Иварс Циагунс, заняв 25-е место в слаломе.