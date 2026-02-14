Элвис Опманис на Олимпийских играх в Италии занял 45-е место в гигантском слаломе

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Микс Звейниекс в гигантском слаломе занял 26-е место, а лучший результат Латвии в горнолыжном спорте на Олимпиадах в 2002 году в Солт-Лейк-Сити показал Иварс Циагунс, заняв 25-е место в слаломе.