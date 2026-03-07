В Риге готовятся к Женскому маршу солидарности: сегодня откроется мастерская плакатов
Фото: LETA
Марш солидарности в 2025 году.
В Риге готовятся к Женскому маршу солидарности: сегодня откроется мастерская плакатов

Сегодня с 16:00 до 19:00 в Рижском цирке будет работать мастерская плакатов, где можно будет подготовить плакаты к Женскому маршу солидарности, который ожидается 8 марта.

Центр Marta в Международный женский день 8 марта организует Женский марш солидарности, чтобы привлечь внимание к гендерному равенству и безопасности женщин.

Шествие начнется в 11:30 у памятника Свободы с выступлений и завершится в 12:00 на площади Екаба.

Общество призывает присоединиться к шествию всех, кто поддерживает создание безопасного и равноправного общества и хочет более безопасного будущего для женщин вокруг себя. Участников призывают приходить с плакатами и символикой, выражающими поддержку правам женщин и гендерному равенству.

Шествие возглавит руководитель отдела адвокации Центра Marta Беата Йоните. Женский марш солидарности, организованный обществом, пройдет уже в восьмой раз.

