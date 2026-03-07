В Риге готовятся к Женскому маршу солидарности: сегодня откроется мастерская плакатов

Общество призывает присоединиться к шествию всех, кто поддерживает создание безопасного и равноправного общества и хочет более безопасного будущего для женщин вокруг себя. Участников призывают приходить с плакатами и символикой, выражающими поддержку правам женщин и гендерному равенству.