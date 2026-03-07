Китай пытается уговорить Иран не перекрывать миру поставки нефти и газа
Китай ведет переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив для танкеров с нефтью и судов со сжиженным природным газом из Катара, сообщили агентству Reuters три дипломатических источника.
Война фактически парализовала этот важнейший морской путь. В результате страны по всему миру оказались отрезаны примерно от пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Китай, который поддерживает дружественные отношения с Ираном и сильно зависит от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, недоволен решением Исламской Республики фактически заблокировать судоходство через пролив и оказывает давление на Тегеран, требуя разрешить безопасный проход судов, сообщили источники. Вторая по величине экономика мира получает около 45% своей нефти через Ормузский пролив.
Данные отслеживания судов показали, что танкер Iron Maiden ночью прошел через пролив после того, как изменил сигнал идентификации на «китайский владелец». Однако для успокоения мировых рынков потребуется значительно больше таких проходов.
С начала конфликта цены на нефть выросли более чем на 15% на фоне остановки добычи и атак Тегерана на энергетические объекты в Персидском заливе, а также на суда, проходящие через пролив.
По данным компании Vortexa, занимающейся отслеживанием судов, 1 марта — на следующий день после начала боевых действий — через пролив прошли лишь четыре нефтяных танкера, тогда как с января средний показатель составлял 24 судна в день.
По данным Vortexa и сервиса отслеживания судов Kpler, рядом с Ормузским проливом сейчас находятся около 300 нефтяных танкеров.
Правительство Ирана ранее на этой неделе заявило, что суда, принадлежащие США, Израилю, европейским странам или их союзникам, не будут допущены к проходу через Ормузский пролив. При этом в заявлении ничего не говорилось о Китае.