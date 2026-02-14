Лаймдота Страуюма: наш единственный шанс - стать умнее
Латвия больше не может рассчитывать на роль моста или банковской гавани. Бывший премьер Лаймдота Страуюма объясняет, почему будущее страны — в высоких технологиях, смелых решениях и отказе от страха перед ответственностью.
Будущее Латвии невозможно представить как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку единственная возможность для нас — стать умнее и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркивает бывший премьер-министр Лаймдота Страуюма в интервью циклу «Латвия 2035».
Она отмечает, что представления 90-х годов о Латвии как «мосте между Востоком и Западом» или «банковском рае» исчерпали себя и оказались ошибочными, поэтому сейчас настало время целенаправленно инвестировать в области, где работают латвийские ученые мирового уровня. «Мы не можем стать географически больше, но можем стать умнее», — подчеркивает Страуюма.
Образование как двигатель экономики
Бывший премьер выражает осторожный оптимизм в отношении реформ системы образования, особо выделяя переход на институциональное финансирование в вузах, что позволит оперативнее адаптировать учебные программы к требованиям рынка. «Это поможет снизить бюрократическую нагрузку, из-за которой согласование новых программ иногда длится годами. Университеты уже видят новые возможности для обучения, и государственное управление должно убрать препятствия, чтобы знания быстрее превращались в реальные экономические достижения».
Бюрократия и страх ответственности
Одним из главных препятствий развитию она называет чрезмерную бюрократию, которая зачастую подпитывается страхом самого общества брать на себя ответственность. «Чиновники и руководители учреждений нередко требуют новые регламенты для каждой жизненной ситуации вместо того, чтобы принимать смелые решения самостоятельно. Как только у нас появляется проблема, мы не берем на себя ответственность, а требуем письменного регулирования».