Лаймдота Страуюма: наш единственный шанс - стать умнее

Одним из главных препятствий развитию она называет чрезмерную бюрократию, которая зачастую подпитывается страхом самого общества брать на себя ответственность. «Чиновники и руководители учреждений нередко требуют новые регламенты для каждой жизненной ситуации вместо того, чтобы принимать смелые решения самостоятельно. Как только у нас появляется проблема, мы не берем на себя ответственность, а требуем письменного регулирования».