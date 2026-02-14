Дисквалифицированный на Олимпиаде украинский спортсмен поблагодарил за поддержку Латвию
На проходящих в Италии Олимпийских играх дисквалифицированный украинский скелетонист Владислав Гераскевич выразил большую благодарность Латвии за поддержку на Олимпиаде.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (Новое Единство), которая находится на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила агентству ЛЕТА, что приняла участие в ужине, организованным украинской стороной, на котором присутствовал и украинский скелетонист вместе с отцом. Они выразили большую благодарность всей Латвии как за оценку решения Международного олимпийского комитета (МОК), так и за возможность тренироваться в Латвии.
«Он передает привет и благодарит за поддержку как на Олимпиаде, так и в повседневной жизни. Он тренируется в Латвии, и, как он отметил, его семья — это сборная Латвии по санному спорту и скелетону», — цитирует Браже Министерство иностранных дел.
Проведение соревнований по скелетону на Олимпийских играх в Италии омрачила дисквалификация украинского спортсмена Владислава Гераскевича, примененная Международным олимпийским комитетом при неясных обстоятельствах.
Дисквалификация была вынесена на основании решения жюри соревнований по скелетону Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которое посчитало, что его решение выйти в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов «противоречит олимпийской хартии и руководящим принципам самовыражения спортсменов».