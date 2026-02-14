Сегодня определится представитель Латвии на "Евровидении" - послушайте всех претендентов
Уже сегодня станет известно, кто представит Латвию на "Евровидении" в Вене. В финале конкурса "Supernova" сразятся десять артистов — от альтернативных проектов до ярких поп-исполнителей.
Сегодня состоится финал конкурса песни Supernova, организованного Latvijas Sabiedriskais medijs, в котором станет известно, кто представит Латвию на конкурсе "Евровидение". За победу поборются пять номеров из первого полуфинала и пять — из второго.
В финал из первого полуфинала вышли Kautkaili с песней «Te un tagad», De Mantra с песней «Let Them», Emilija с песней «All We Ever Had», Tikasha Sakama с песней «#010126 CODA» и Elpo с песней «Blakus».
Из второго полуфинала в финал «Supernova» прошли Atvara с песней «Ēnā», Legzdina с песней «Ribbon», Robert Ox с песней «Ravin' At The Taj Mahal», Krisy с песней «Take It» и Miks Galvanovskis с песней «Cruel Angel».
Отбор участников в полуфиналы проводило жюри, выбранное LSM, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной индустрии, сферы мероприятий и телевидения, а также зарубежные профессионалы. Ранее сообщалось, что для участия в полуфинале Supernova жюри отобрало 24 участника из 124 заявок.
Грандиозный финал будет транслироваться в прямом эфире на телеканале LTV1, сайтах REplay.lv и LSM.lv, а также на Латвийском радио 5. Выступления можно будет увидеть и вживую на Рижской киностудии 14 февраля в 21:10.
Победитель финала получит возможность в мае представить Латвию на "Евровидении" в столице Австрии — Вена.