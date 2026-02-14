В Рижской думе раскрыли, что ждет городские дороги и мосты: от уборки снега до больших ремонтов

Каменный мост, по словам Каулиньша, включен в инвестиционный план после инспекции 2025 года: выявлены повреждения, связанные с износом покрытия и гидроизоляции. Речь идет не о полной реконструкции как у Вантового моста, но гидроизоляция — не косметика: без ее восстановления состояние может ухудшиться быстрее. План — начать организацию проектирования в этом году, а сами работы зависят от доступного финансирования. В более оптимистичном сценарии это вопрос ближайших пяти лет; на данный момент ограничений движения на мосту нет.