ФОТО: ледоход у Риги в 1929 году и другие наводнения, которые вошли в историю Латвии

Если 1929 год особенно запомнился ледяными массами у Риги, то 1931 год считается одним из самых мощных весенних паводков на Даугаве. В материалах LVGMC указано, что тогда у Даугавпилса максимальный уровень воды достиг 934 сантиметров над нулем поста наблюдений, а у Екабпилса — 806 сантиметров. В Двиетской пойме этот год до сих пор остается ориентиром для сравнения с более поздними паводками: например, во время обсуждения разлива 2013 года отмечалось, что максимум 1931 года был почти на два метра выше.