ФОТО: ледоход у Риги в 1929 году и другие наводнения, которые вошли в историю Латвии
Латвия не относится к странам, где наводнения обычно связывают с ураганами или тропическими ливнями. Но у нее есть своя многовековая и очень тяжелая водная история — весенние паводки и ледовые заторы. Именно они столетиями превращали реки в источник серьезной опасности.
По данным Музея Даугавы, первые упоминания о наводнениях в Риге относятся еще к 1358 и 1363 годам, а систематические наблюдения за ледовыми явлениями на Даугаве у Риги ведутся с 1530 года. Во время таких процессов вода могла подниматься очень быстро — иногда на 4–12 метров, когда лед и шуга блокировали русло и не давали воде свободно уйти к морю.
Главная причина наиболее опасных паводков в Латвии — не только таяние снега, а именно ледовые заторы. Когда ледоход упирается в изгибы реки, острова, сужения русла или другие естественные препятствия, течение замедляется, вода начинает подниматься, а затор фактически превращается во временную плотину. В материалах Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC) подчеркивается, что к таким явлениям особенно чувствительны Даугава и Лиелупе.
Одним из самых известных эпизодов стала Рига в 1929 году. В исторических материалах LVGMC этот год указан среди самых значительных ледовых наводнений, а архивные фотографии фиксируют огромные ледяные нагромождения в Рижском заливе в апреле 1929 года. Этот эпизод вошел в память не только как природное явление, но и как наглядное свидетельство того, насколько опасным для Латвии мог быть весенний ледоход.
Если 1929 год особенно запомнился ледяными массами у Риги, то 1931 год считается одним из самых мощных весенних паводков на Даугаве. В материалах LVGMC указано, что тогда у Даугавпилса максимальный уровень воды достиг 934 сантиметров над нулем поста наблюдений, а у Екабпилса — 806 сантиметров. В Двиетской пойме этот год до сих пор остается ориентиром для сравнения с более поздними паводками: например, во время обсуждения разлива 2013 года отмечалось, что максимум 1931 года был почти на два метра выше.
Для западной части Латвии особое место в памяти занимают ледовые заторы на Венте в Кулдиге. По данным LVGMC, многие очевидцы особенно вспоминали 1968 год, когда лед в соседнем канале поднялся и разрушил небольшой деревянный мост. В тех же материалах говорится, что крупные ледоходы и ледовые заторы здесь отмечались также в 1976 и 1980 годах. Для Кулдиги это был не единичный природный эпизод, а повторяющийся риск, который хорошо закрепился в городской памяти.
Уже в новейшей истории одним из самых заметных стало наводнение 2013 года. По данным проекта Dvietes paliene, весенний паводок в средней части Даугавы в тот год начался необычно поздно — только в середине апреля. Это стало одной из причин особенно высокого уровня воды и больших масштабов затопления. В период с 14 по 19 апреля ниже Даугавпилса наблюдался мощный ледоход с образованием серьезных ледовых заторов выше и ниже Двиетской поймы. Одновременно LVGMC относит к числу наиболее значимых и паводок на Лиелупе у Бауски и Сталгене в том же 2013 году.
Отдельная глава в истории латвийских паводков — Екабпилс 1981 года. Именно этот разлив долгое время оставался главным ориентиром для всех последующих сравнений. В материалах LVGMC указывается, что 31 марта 1981 года в Екабпилсе был зафиксирован самый высокий в истории города уровень ледового наводнения — 83,66 метра по Латвийской системе высот. В других данных тот же максимум приводится как 897 сантиметров над нулем поста наблюдений. LVGMC также относит 1981, 1983 и 2023 годы к числу наиболее значительных эпизодов ледовых заторов на Даугаве у Екабпилса.
Когда в январе 2023 года Екабпилс снова оказался под угрозой, именно 1981 год сразу вспомнили первым. По данным LSM, максимальный уровень воды тогда достиг 8,92 метра — это было всего на 5 сантиметров ниже рекорда 1981 года. Однако метеоролог Том Брицис подчеркивал, что события 2023 года можно считать в определенном смысле беспрецедентными, потому что обычно крупнейшие ледовые паводки происходят весной, а в этот раз опасная ситуация сложилась уже зимой. Причиной стало редкое сочетание морозов, последующей оттепели, осадков и повторного подмерзания, из-за чего лед не ушел, а начал накапливаться.
Масштаб последствий в 2023 году оказался очень серьезным. Наводнение в районе Екабпилса было признано региональным бедствием, затронуло 450 домохозяйств, а общий ущерб оценивался более чем в 4,3 миллиона евро.
И хотя современные системы наблюдения, прогнозирования и гражданской защиты стали намного точнее, сама природа этих процессов не изменилась: там, где есть большая река, лед и резкая смена температур, риск нового крупного паводка остается вполне реальным.