В Министерстве образования придумали, как лучше научить взрослых латышскому языку

Министерство образования и науки (МОН) подготовило концептуальный доклад, в котором предлагаются решения по устранению фрагментации ответственности учреждений по преподаванию государственного языка. Цель - создать скоординированную, прозрачную и основанную на качестве систему, которая обеспечит лучшее качество преподавания, более эффективный оборот данных и управление государственным финансированием. Министерство отмечает, что изучение латышского языка для взрослых является важной частью политики социального сплочения и занятости, учитывая растущий спрос на изучение языка среди приезжих.