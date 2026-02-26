Нашли на улице чужие документы? Латвийцам объяснили, чего точно не следует делать
Нашли на улице чужие документы? Латвийцам объяснили, чего точно не следует делать

Управление по делам гражданства и миграции Латвии обратилось к жителям с разъяснением о том, как правильно действовать при обнаружении чужого удостоверяющего личность документа и каких ошибок следует избегать.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии опубликовало в социальных сетях разъяснение для жителей о порядке действий в случае находки чужого документа, удостоверяющего личность.

Ведомство напоминает: если на улице, в магазине или в другом общественном месте найдена чужая eID-карта или паспорт, документ необходимо незамедлительно передать в ближайшее территориальное отделение Управления по делам гражданства и миграции.

При этом категорически не рекомендуется публиковать в социальных сетях фотографию найденного документа, а также размещать видимые на нем персональные данные владельца.

В управлении подчеркивают, что распространение личной информации может нарушать требования по защите персональных данных и создать дополнительные риски для владельца документа, включая возможность мошенничества или неправомерного использования его данных.

Специалисты также напоминают, что удостоверяющие личность документы являются собственностью государства, а их утрата или попадание к третьим лицам может повлечь серьезные последствия. Поэтому ответственное поведение нашедшего человека помогает быстрее вернуть документ владельцу и предотвратить возможные злоупотребления.

