Нашли на улице чужие документы? Латвийцам объяснили, чего точно не следует делать
Управление по делам гражданства и миграции Латвии обратилось к жителям с разъяснением о том, как правильно действовать при обнаружении чужого удостоверяющего личность документа и каких ошибок следует избегать.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии опубликовало в социальных сетях разъяснение для жителей о порядке действий в случае находки чужого документа, удостоверяющего личность.
Ведомство напоминает: если на улице, в магазине или в другом общественном месте найдена чужая eID-карта или паспорт, документ необходимо незамедлительно передать в ближайшее территориальное отделение Управления по делам гражданства и миграции.
При этом категорически не рекомендуется публиковать в социальных сетях фотографию найденного документа, а также размещать видимые на нем персональные данные владельца.
В управлении подчеркивают, что распространение личной информации может нарушать требования по защите персональных данных и создать дополнительные риски для владельца документа, включая возможность мошенничества или неправомерного использования его данных.
Специалисты также напоминают, что удостоверяющие личность документы являются собственностью государства, а их утрата или попадание к третьим лицам может повлечь серьезные последствия. Поэтому ответственное поведение нашедшего человека помогает быстрее вернуть документ владельцу и предотвратить возможные злоупотребления.