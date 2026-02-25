Подписи не помогли: Рижская дума отклонила инициативы о сохранении четырех детских садов

В свою очередь депутаты оппозиции заявили, что их не пригласили к работе в комиссии, принявшей решение о реорганизации детских садов. Было отмечено, что в предыдущих созывах в подобных комиссиях работали и представители оппозиции. Также прозвучала критика в адрес думы за то, что она одновременно сокращает число муниципальных детских садов и увеличивает софинансирование частных дошкольных учреждений.