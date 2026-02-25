Подписи не помогли: Рижская дума отклонила инициативы о сохранении четырех детских садов
Рижская дума после почти пяти часов обсуждений отклонила коллективные заявления жителей с требованием сохранить четыре детских сада. Чиновники утверждают, что объединение не повлияет на детей, однако родители и оппозиция выражают недовольство.
Рижская дума в среду отклонила четыре коллективных заявления, в которых жители требовали сохранить четыре детских сада. Как сообщалось, на платформе Manabalss.lv проходил сбор подписей за сохранение детского сада Margrietiņa, Zilbīte, Рижского 232-го дошкольного образовательного учреждения и Рижского 104-го дошкольного образовательного учреждения. Также начат сбор подписей против изменений в сети образовательных учреждений Риги в целом.
Эти вопросы дума рассматривала почти пять часов. За это время были заслушаны представители родителей воспитанников детских садов, которые подчеркнули, что реорганизация создаст неудобства для жителей, а также трудности и стресс для детей.
В свою очередь депутаты оппозиции заявили, что их не пригласили к работе в комиссии, принявшей решение о реорганизации детских садов. Было отмечено, что в предыдущих созывах в подобных комиссиях работали и представители оппозиции. Также прозвучала критика в адрес думы за то, что она одновременно сокращает число муниципальных детских садов и увеличивает софинансирование частных дошкольных учреждений.
Много вопросов касалось дальнейшей занятости педагогов и руководителей дошкольных учреждений. Было разъяснено, что в рижских детских садах имеется много вакансий, и педагогам и руководителям ликвидируемых учреждений будут предложены другие рабочие места.
Также пояснялось, что в трех из четырех упомянутых в коллективных заявлениях детских садов обучение продолжится. Рижский 104-й детский сад, а также «Margrietiņa» и «Zilbīte» будут присоединены к другим детским садам с сохранением мест оказания услуг. Таким образом, для детей ничего не изменится — они продолжат посещать те же здания и те же группы.
В самоуправлении подчеркивают, что это обеспечит единый качественный педагогический процесс, а присоединение не повлияет на образовательные услуги, которые сохранятся по прежним адресам. Планируется сократить неполные ставки сотрудников путем их объединения, а также более эффективно реализовать принципы Единой школы. В числе важных преимуществ также называется более рациональное использование инфраструктуры зданий и запланированные улучшения инфраструктуры.