Полиция Латвии и Литвы провела совместную облаву на автоводителей на Баусском шоссе. Кто попался?

В результате проверки зафиксировано десять административных правонарушений. В двух случаях у водителей при себе не оказалось необходимых документов, в одном случае зафиксировано неиспользование ремня безопасности во время управления транспортным средством. Также выявлена несоответствующая тонировка стекол, у двух транспортных средств отсутствовал технический осмотр, в одном случае установлено несоответствие количества пассажиров установленным требованиям.