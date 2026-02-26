Полиция Латвии и Литвы провела совместную облаву на автоводителей на Баусском шоссе. Кто попался?


На прошлой неделе во время совместного пограничного патрулирования на Бауском шоссе выявлено десять нарушений, допущенных водителями, сообщили в Государственной полиции.

19 февраля должностные лица Управления Земгальского региона Государственной полиции совместно с комиссариатами полиции Пасвалисского и Биржайского районов Главного комиссариата Паневежского округа Литвы, а также сотрудниками погранохраны Латвии и Литвы в ходе патрулирования провели массовую проверку транспортных средств и лиц.

В ходе рейда проверено 246 транспортных средств, из них 24 автобуса. Всего проверено 380 человек.

В результате проверки зафиксировано десять административных правонарушений. В двух случаях у водителей при себе не оказалось необходимых документов, в одном случае зафиксировано неиспользование ремня безопасности во время управления транспортным средством. Также выявлена несоответствующая тонировка стекол, у двух транспортных средств отсутствовал технический осмотр, в одном случае установлено несоответствие количества пассажиров установленным требованиям. 

Кроме того, выявлено транспортное средство с несоответствующим протектором шин, а в двух случаях начаты административные процессы за то, что транспортные средства не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Полиция подчеркивает, что подобные пограничные проверки проводятся регулярно для укрепления безопасности в регионе и содействия межведомственному сотрудничеству.

