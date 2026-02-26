Литва, Латвия и Польша объединяют усилия против гибридных угроз
Литва, Латвия и Польша договорились укрепить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам и защите внешних границ ЕС. Премьер-министры трех стран подписали декларацию, предусматривающую обмен информацией, совместные учения и координацию ответных мер.
Литва, Латвия и Польша будут более тесно сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами и в охране внешних границ государств. Это предусмотрено совместной трехсторонней декларацией, которую приняли премьер-министр Литвы Инга Ругинене, глава правительства Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Страны нашего региона сталкиваются с общим вызовом - гибридными угрозами, принимающими все новые формы. Мы четко видим: то, что враждебные режимы испытывают на одном из государств, вскоре начинает использоваться и против других. Поэтому необходимо поднять наше сотрудничество на новый уровень - от более активного обмена информацией и экспертизой до совместных учений и механизмов реагирования. Это не только наши границы, это внешние границы всего Европейского союза (ЕС), защитить которые мы вместе сможем наиболее эффективно", - заявила Ругинене.
Декларация, опубликованная главами правительств, предусматривает усиление взаимодействия в целях обеспечения безопасности внешних границ от гибридных угроз, включая инструментализированную миграцию, контрабанду и другие формы организованной преступности, а также гибридные угрозы на суше, море и в воздушном пространстве. В документе страны выражают решимость действовать в направлениях подготовки, совместных действий и реагирования.
Как сообщает правительство, это предусматривает обмен информацией о гибридных атаках, осуществляемых Россией и Беларусью, и реализацию совместных проектов, учений или иных инициатив. Также предусмотрено сотрудничество в установлении субъектов, ответственных за гибридные действия, и методов их работы, координация эффективного ответа, консультации по другим совместным действиям, включая возможные меры по управлению пунктами пропуска на внешней границе.
Как сообщалось, в конце прошлого и начале текущего года контрабандистские метеозонды из Беларуси более десяти раз нарушали работу литовских аэропортов. Из-за угрозы со стороны этих шаров в середине декабря правительство объявило чрезвычайную ситуацию. Литовские политики считают запуски контрабандистских метеозондов гибридной атакой Минска. В свою очередь ЕС ввел против Беларуси широкомасштабные санкции из-за нарушений прав человека, поддержки войны России против Украины и гибридных атак на сообщество.
Европейская комиссия в феврале инициировала политический диалог на высоком уровне. Он должен облегчить дискуссии о действиях сообщества, которые повысили бы устойчивость и способствовали развитию регионов, граничащих с Россией и Беларусью. Первое мероприятие в рамках этой инициативы состоится 26 февраля, когда будет подписан протокол о намерениях по программе EastInvest Facility. Эта программа позволит привлечь в страны Балтии, Финляндию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию не менее 28 млрд евро частных и государственных инвестиций.