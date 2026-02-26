Литва, Латвия и Польша объединяют усилия против гибридных угроз

"Страны нашего региона сталкиваются с общим вызовом - гибридными угрозами, принимающими все новые формы. Мы четко видим: то, что враждебные режимы испытывают на одном из государств, вскоре начинает использоваться и против других. Поэтому необходимо поднять наше сотрудничество на новый уровень - от более активного обмена информацией и экспертизой до совместных учений и механизмов реагирования. Это не только наши границы, это внешние границы всего Европейского союза (ЕС), защитить которые мы вместе сможем наиболее эффективно", - заявила Ругинене.