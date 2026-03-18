В Латвии сообщили о сотнях контактных лиц при вспышке заразного заболевания. Что важно знать уже сейчас?

В отличие от ряда других стран Европейского союза, ситуация в Латвии в последние годы была благоприятной. В 2025 году подтвержден один завозной случай кори (заражение произошло за границей), аналогично в 2023 году был подтвержден один завозной случай (заболевший ребенок заразился за рубежом). С 2020 по 2022 год в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая кори, а в 2019 году было зафиксировано три случая. Последние вспышки кори в Латвии регистрировались в 2018 году (25 случаев) и в 2014 году (36 случаев).