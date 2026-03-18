В Латвии сообщили о сотнях контактных лиц при вспышке заразного заболевания. Что важно знать уже сейчас?
В Латвии зарегистрирована первая вспышка кори с 2018 года, а число контактных лиц уже исчисляется сотнями. Медики предупреждают: из-за высокой заразности инфекции и пробелов в вакцинации риск дальнейшего распространения остается значительным — особенно среди детей и непривитых жителей.
Центр профилактики и контроля заболеваний проводит эпидемиологическое расследование вспышки кори и организует меры по контролю инфекции. По состоянию на 17 марта текущего года зарегистрировано пять случаев кори, из них три (два школьника и один взрослый) лабораторно подтверждены, а два (школьники) являются подозрительными — результаты лабораторных исследований еще ожидаются. Все зарегистрированные случаи эпидемиологически связаны между собой.
Количество выявленных контактных лиц очень велико — не менее 800 человек. В их число входят как контактные лица, установленные в образовательных учреждениях, так и вне их: в семьях пациентов, на публичных мероприятиях, в международном транспорте и в других местах.
Контактным лицам даны рекомендации, в том числе указания о действиях в случае заболевания, включая самоизоляцию. Информация, необходимая для медицинского наблюдения за контактными лицами, передается семейным врачам (включая мониторинг симптомов, при необходимости — лабораторное обследование, а также оценку вакцинального статуса). Риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных лиц, оценивается как высокий. Кроме того, невозможно выявить всех контактных лиц, особенно случайные контакты в общественных местах.
SPKC направил методические материалы медицинским работникам и больницам для актуализации вопросов диагностики, наблюдения и профилактики кори, поскольку эффективность мер по контролю инфекции зависит от того, насколько быстро выявляются случаи заболевания, о них сообщается в SPKC и своевременно принимаются необходимые меры.
В отличие от ряда других стран Европейского союза, ситуация в Латвии в последние годы была благоприятной. В 2025 году подтвержден один завозной случай кори (заражение произошло за границей), аналогично в 2023 году был подтвержден один завозной случай (заболевший ребенок заразился за рубежом). С 2020 по 2022 год в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая кори, а в 2019 году было зафиксировано три случая. Последние вспышки кори в Латвии регистрировались в 2018 году (25 случаев) и в 2014 году (36 случаев).
Корь — это инфекция, которую можно предотвратить с помощью вакцинации, и вакцинация является единственным эффективным способом защиты от заболевания и предотвращения вспышек. Несмотря на то, что каждый ребенок в Латвии имеет право на бесплатную вакцинацию против кори, анализ данных SPKC показывает, что около 14 000 (4%) детей в возрасте от 1 до 17 лет не получили ни одной прививки. Это значительное число неиммунизированных детей, что может способствовать распространению инфекции и увеличивать риск вспышек, особенно с учетом распространенности кори в других странах и международных поездок.
Родителей и семейных врачей призывают проверить вакцинальный статус детей.
Согласно календарю прививок, первая вакцинация проводится в возрасте 12–15 месяцев, ревакцинация — в 7 лет. Если вакцинация не была проведена в установленном возрасте, ее можно получить бесплатно за счет государства до 25 лет.
Напоминается, что корь — крайне заразное вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем через мелкие частицы, способные сохраняться в воздухе в помещениях. Поэтому заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где он находился в течение последних двух часов.
При появлении характерных симптомов кори — повышенной температуры, насморка, кашля, покраснения глаз и позднее красной пятнистой сыпи — настоятельно рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом, сообщить о возможном риске заражения и строго соблюдать его указания.