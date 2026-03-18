Задержан 21 человек, включая чиновников! В Латвии вскрыта очередная схема распределения госзакупок

Вчера в Риге и Рижском регионе было проведено 67 обысков, как по месту жительства частных лиц, так и на предприятиях, в результате собран большой объем потенциальных улик и 21 человек задержан. В расследовании участвовали крупные полицейские силы, а также EPPO и Европол.