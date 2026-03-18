Задержан 21 человек, включая чиновников! В Латвии вскрыта очередная схема распределения госзакупок
Латвию потрясла масштабная антикоррупционная операция: за мошенничество в ИТ‑закупках задержаны 21 человек, включая госслужащих, проведено 67 обысков, а ущерб оценивается в 1,5 млн евро.
Государственная полиция в понедельник задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, по подозрению в мошенничестве с закупками информационных технологий на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO).
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) расследует дело о разглашении секретной информации, к которому причастны государственный секретарь Министерства умного управления и регионального развития Эдвинс Балшевиц, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и предприниматель, выяснило агентство LETA.
В пресс-релизе Госполиции говорится, что полиция провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса, инициированного EPPO. Ликвидирована организованная преступная группа, подозреваемая в нарушениях в процедурах государственных закупок, связанных с приобретением ИТ-систем для государственных учреждений.
Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицировано по статье Уголовного закона о мошенничестве, совершенном в крупном размере в составе организованной группы, и об отмывании денег в крупном размере в составе организованной группы.
Следствие установило, что организованная группа лиц вступила в незаконный сговор, чтобы заранее определить, кто получит договоры на государственные закупки как минимум шести проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились о том, чтобы проекты получили заранее отобранные компании, после чего незаконно нажитая прибыль распределялась между участниками. Также подозревается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников.
Вчера в Риге и Рижском регионе было проведено 67 обысков, как по месту жительства частных лиц, так и на предприятиях, в результате собран большой объем потенциальных улик и 21 человек задержан. В расследовании участвовали крупные полицейские силы, а также EPPO и Европол.
Имеющаяся в распоряжении БПБК информация указывает, что два государственных служащих могли раскрыть бизнесмену информацию, которая не является государственной тайной, но считается информацией ограниченного доступа. Раскрытая информация касается закупок ИТ в различных государственных учреждениях.