Депозитная система электронных сигарет: экологичное решение или скрытое уничтожение отрасли?
Кабинет министров 10 марта 2026 года утвердил для продвижения в Сейм законопроект «Поправки к Закону об управлении отходами», включив туда регулирование по внедрению депозитной системы в отношении электронных курительных устройств.
Ассоциация бестабачных продуктов (далее – Ассоциация) 30 января 2025 года подписала меморандум о сотрудничестве по внедрению добровольной депозитной системы электронных сигарет в Латвии, в целом поддерживая идею о безопасности среды и депозитной системе как таковой. Однако, Ассоциация удивлена, что при разработке поправок к Закону об управлении отходами, не было принялто во внимание ни одно высказанное Ассоциацией возражение, более того, Ассоциация категорически возразила против дальнейшего продвижения законопроекта в такой редакции!
Это такой интересный случай, когда именно в связи с относящимся к отрасли законопроектом, который предусматривает объемные дополнительные издержки для коммерсантов отрасли и существенно затрагивает дальнейшее существование деятельности отрасли, ответственное министерство, которое среди прочего также подписало меморандум о сотрудничестве, вообще не прислушивается к соответствующей отрасли. Во время разработки законопроекта не была оценена ни финансовая нагрузка на коммерсантов отрасли, ни в целом влияние на тенденции легального и нелегального рынка и влияние на государственный бюджет.
Депозитная система как способствование нелегальному рынку
Законопроект определяет, что коммерсант, выпускающий на рынок депозитные устройства, перечисляет оператору депозитной системы депозитную плату за каждую единицу депозитного устройства. В свою очередь в аннотации к законопроекту установлено, что в рамках депозитной системы депозитная плата составляет 1 евро за устройство. Более того, законопроект относится также к продуктам многократного использования, которые возможно использовать несколько лет, это означает, что фактически потребитель никогда эту уплаченную депозитную плату не вернет и, вместе с тем, не будет заинтересован в приобретении этого продукта.
Законопроект и подчиненные ему правила Кабинета министров не определяют конкретный размер платежа коммерсанта отрасли и критерии его определения для оператора депозитной системы. Что для коммерсанта означает дополнительные издержки неизвестного размера в будущем.
Дополнительно к вышеупомянутому для введения депозитной системы коммерсант должен переделать каждый продукт и дополнить его маркировкой определенного вида, которую смогло бы считать собирающее продукты устройство депозитной системы. А также необходимо переделать линии производства упаковки продуктов, предусмотрев отдельные депозитные маркировки.
Учитывая эти обстоятельства, ясно прогнозируемо, что издержки коммерсанта существенно вырастут, что в свою очередь удорожит продукт, сделав его абсолютно неконкурентоспособным по сравнению с и так уже на данный момент захватывающими рынок нелегальными продуктами.
Ассоциация хочет указать, что установленное в законопроекте регулирование, в принципе, уничтожит оставшуюся малую часть легального рынка, для которого самым большим ударом стал вступивший в силу 1 января 2025 года запрет ароматизаторов. Уже сейчас легальные продукты неконкурентоспособны и не востребованы на рынке, так как разрешены только такие продукты, в которые добавлены ароматизаторы с табачным вкусом, то есть продукты, которые не пользуются популярностью среди потребителей.
Теперь на эти же самые оставшиеся на рынке продукты коммерсанты будут вынуждены поднять цены, сделав их еще более непривлекательными, в то время как нелегальные продукты это сделает еще более привлекательными.
Ассоциация напоминает, в октябре 2025 года было представлено исследование профессора Рижской высшей школы экономики Арниса Сауки «Отрасль бестабачных никотиновых продуктов Латвии: тенденции объема серого рынка и привычки пользователей, 2025 год». Это исследование четко обозначило то, что запрет на выпуск на рынок жидкостей для электронных курительных устройств и продуктов-заменителей табака, содержащих ароматизаторы, способствовал стремительному росту нелегального рынка. Как указывает в своем исследовании Арнис Саука, объем нелегального рынка за первые 4 месяца года уже достиг 42,4%, и это по консервативным подсчетам. В свою очередь, согласно последним обнародованным данным Службой государственных доходов (СГД) за весь 2025 год, легальный оборот электронных курительных устройств сократился на 47,8%.
В таких фактических обстоятельствах внедрять непродуманную и способствующую существенным издержкам систему — это как заявление государства: нам не важны налоговые поступления, мы поддерживаем нелегальный рынок.
Депозитная система: будет ли в ней что сдавать
Учитывая доступные данные, ясно видно, что большая часть продуктов, которые используются сейчас, никоим образом не подпали бы под депозитную систему, так как они просто запрещены к продаже в Латвии. Ассоциация указывает, что такой большой рост цены на продукты, которые сейчас пытаются выжить на рынке, а не доминируют, косвенно уничтожает оставшуюся часть рынка, для которой вообще создается депозитная система. Следует пояснить, что нет смысла в депозитной системе, которую никто не использует потому, что попросту нет продуктов, которые в нее можно сдать. Нет смысла в депозитной системе, которая удорожает легальные продукты настолько существенно, что их потребление просто сокращается, а не создается интерес и мотивация к сортировке отходов.
Как уже указывалось ранее, в Латвии после запрета ароматизаторов существенно вырос объем нелегального рынка бестабачных никотиновых продуктов. Внедрение депозита в таком регулировании, в каком оно продвигается, продолжит перенаправлять потребителей на нелегальный рынок, где доступные продукты будут теперь уже значительно дешевле, содержат ароматизаторы, содержат большее количество разрешенного никотина в продуктах, чем определяет закон, и вовсе не подлежат сдаче в депозитную систему после использования. Что открывает следующий вопрос: что произойдет с этими нелегальными продуктами, будут ли они также собираться, и если будут, кто это будет финансировать. На данный момент ни законопроект, ни его аннотация не предусматривают такого регулирования или оценки этих обстоятельств.
В распоряжении Ассоциации имеется информация о планируемом сборе продуктов, которые не подпадают под регулирование депозитной системы, а именно — нелегально находящихся в обороте продуктов, в рамках депозитной системы. Это подтверждает и высказанное недавно в прессе одним из управляющих отходами, что нелегальные продукты будут не только собирать, но и за них будут присваивать «зеленые пункты», которые позже можно будет обменять на скидки или предложения. Что совершенно непонятно, так как таким образом фактически стимулируется нелегальный рынок и дается недвусмысленный сигнал потребителям: нелегальный продукт выгоднее, покупайте их, и за это еще получите бонус.
Ассоциация хочет указать, что при отсутствии четкого и понятного регулирования финансирования сбора таких нелегальных продуктов, и учитывая состояние государственного бюджета, ясно, что единственным источником финансирования является коммерсант, чьи продукты подлежат депозитной системе, таким образом фактически накладывая еще больший платеж, который коммерсант должен платить оператору депозитной системы.
Недопустимо, чтобы участники депозитной системы финансировали в том числе сбор нелегальных продуктов.
Планируемая депозитная система лишь усугубляет объем нелегального рынка, создавая условия, в которых потребители по большей части будут использовать продукты, которые вообще не должны иметь возможность быть в депозитной системе. А именно, не только сократится легальный рынок, но и депозитная система не окупится, и государство не получит от нее никакой выгоды. В дополнение к вышеупомянутому, при разработке этого законопроекта был взят во внимание неверный расчет объема продуктов на рынке. В аннотации к законопроекту указано, что в 2023 году в мусор было выброшено 15 миллионов единиц, хотя фактически это число было значительно меньше. Более того, в 2024 году, основываясь на данных, опубликованных СГД, всего в целом на рынок было выпущено лишь немногим более 4 миллионов устройств. В связи с этим вопрос о том, была ли проведена верная экономическая оценка, становится актуальнее, чем когда-либо.
Депозитная система убивает двух зайцев одновременно – легальный рынок и доходы государственного бюджета
Соблюдая все вышеупомянутое, если бы депозитарная система была введена в редакции, в которой она продвигается сейчас, для любого работающего в отрасли коммерсанта, а также для легального рынка как такового, это фактически смертный приговор. В таких условиях, когда на коммерсантов накладываются все новые ограничения и новые платежи, прогнозируемый исход здесь один — легальный рынок в Латвии «закрывается».
Учитывая объем нелегального рынка, в 2025 году в государственный бюджет не поступило около 15 миллионов евро акцизного налога и налога на добавленную стоимость. Продвигаясь с таким регулированием введения депозитной системы, эта цифра существенно вырастет, и к ней добавится бремя на социальный бюджет, учитывая то, что коммерсанты будут вынуждены сокращать количество работников и/или ликвидировать предприятия.
С этим регулированием мы фактически приходим к той же ситуации, которая часто публично обсуждается, а именно — коммерсанты перебираются на рынки других стран (соседних), тем самым увеличивая доходы государственного бюджета в соседних странах, а не в Латвии. Может ли наше государство позволить себе такую расточительность?
При разработке этого законопроекта, а также в целом депозитной системы, не была проведена оценка финансового влияния на предпринимательскую среду, отрасль в целом и государственный бюджет. А также вообще не оценивалась реальная ситуация в контексте легального и нелегального рынков.
Является ли разработанная депозитная система вообще легальной
В дополнение к вышеупомянутому, учитывая то, что электронные курительные устройства являются акцизными товарами, приобретение которых разрешено только лицам, достигшим 20-летнего возраста, неясно, как именно будет возвращаться депозитная плата и на что эту депозитную плату можно будет использовать дальше. Согласно Закону о табаке, к акцизным товарам применять и устанавливать скидки нельзя. Товар подлежит продаже за ту сумму, которая указана на акцизной марке, которой маркирован каждый индивидуальный продукт. Депозитная плата — это такой платеж, который возвращают после сдачи использованного товара. Также не разъяснено, где эту возвращенную депозитную плату можно будет затем использовать, так как Закон о табаке запрещает продавать регулируемые им продукты по акционным ценам или устанавливая и применяя любого вида скидки. Если эти возвращенные средства возможно использовать, приобретая новые никотинсодержащие продукты, то они делаются дешевле и косвенно будут способствовать приобретению этих продуктов.
На данный момент выглядит так, что государству самому не понятно, как вообще будет работать депозитарная система акцизных товаров, которую регулирует ряд специальных и общих правовых норм.
Депозитная система как объект передела отрасли
В аннотации к законопроекту и в целом, предоставляя разъяснение о том, почему необходимо ввести депозитную систему, указывается, что электронные курительные устройства содержат литиевые батареи, которые считаются опасными отходами и могут вызвать возгорания в мусороуборочных машинах и на полигонах, а также могут вызвать химическое загрязнение. Учитывая это обстоятельство, Ассоциации неясно, почему законопроект предусматривает распространение депозитной системы только на один из видов электронных курительных продуктов – электронные сигареты, хотя в рамках Закона о табаке существуют также электронные устройства и электронные устройства для нагревания, которые не только также имеют литиевые батареи, но и являются прямым конкурирующим продуктом для электронных сигарет.
Учитывая это обстоятельство, продвигаемое сейчас регулирование начинает больше походить не на заботу о среде и безопасности, а на удаление конкурирующих продуктов с рынка.
В заключение
Ассоциация считает, что депозитная система не находится в такой стадии разработки, в которой было бы допустимо делать её фактической и правовой реальностью в Латвии. Работа законодателя должна служить существенному наполнению интересов государства и общества. Эти интересы в контексте депозитной системы — защита среды или эффективное управление отходами. Любая эффективная система требует при её разработке рассматривать все обстоятельства объективно и разумно. А именно, не выбирая формальные решения, а выбирая эффективные решения для реальной проблемы.
На данный момент введение депозитной системы поспешно, до конца не продумано, не согласовано и даже не обсуждено с отраслью. Введение депозитной системы должно быть отложено до момента, когда будут известны все технические, финансовые нюансы и нюансы регулирования. Когда будет ясно, как это повлияет и на предпринимателей, и какое впечатление это оставит на государственный бюджет, и, наконец, есть ли у этого вообще какое-либо экономическое обоснование.