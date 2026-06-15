Bolt выводит беспилотные авто на улицы Европы
В сотрудничестве с Pony.ai и Stellantis компания Bolt запустила в Люксембурге свой первый пилотный проект по использованию беспилотных автомобилей. Его цель — оценить безопасность, надежность и готовность беспилотных транспортных средств к более широкому внедрению в городах Европы.
Это означает, что Люксембург станет первым городом, где беспилотные автомобили Bolt будут реально передвигаться по улицам. В рамках проекта будут протестированы беспилотные автомобили седьмого поколения от Pony.ai в условиях дорожного движения Люксембурга. Stellantis внесет свой вклад в проект, предоставив для тестирования автомобили, оснащенные технологией L4-Ready Platform™. Цель этих мероприятий — создать условия для будущего вывода на платформу Bolt полностью автономных автомобилей.
"Беспилотные автомобили уже сегодня меняют способы передвижения людей. Как ведущая европейская платформа для обеспечения мобильности, мы хотим сделать эту революционную технологию массовой в Европе, отвечая при этом ожиданиям европейских городов и людей, а также соблюдая местные нормативные требования. Люксембург — отличное место для этого, и наше сотрудничество со Stellantis и Pony.ai позволяет тестировать эти решения в реальной городской среде, чтобы создать предпосылки для их более широкого внедрения в будущем", — сказал основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Bolt рассматривает проект в Люксембурге как "живую лабораторию", где помимо технологии самих транспортных средств будет тестироваться вся экосистема сервиса автономных поездок. Это включает интеграцию автомобилей с платформой Bolt, управление автопарком, зарядную инфраструктуру, платежные решения, а также сотрудничество с местными властями и другими участниками городской среды.
Пилотный проект сосредоточен на тестировании в реальных дорожных условиях и на данный момент не предназначен для коммерческого использования. Весь проект будет проходить в соответствии с местными требованиями и правилами безопасности, и во время тестов в автомобилях всегда будут находиться операторы безопасности — люди, которые в любой момент смогут взять управление на себя.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе со следующего года будет запрещена аренда электросамокатов, сообщили власти бельгийской столицы. Аналогичные решения в последние годы приняли и другие европейские города, включая Париж, Мадрид и Прагу.