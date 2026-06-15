Bolt выводит беспилотные авто на улицы Европы

"Беспилотные автомобили уже сегодня меняют способы передвижения людей. Как ведущая европейская платформа для обеспечения мобильности, мы хотим сделать эту революционную технологию массовой в Европе, отвечая при этом ожиданиям европейских городов и людей, а также соблюдая местные нормативные требования. Люксембург — отличное место для этого, и наше сотрудничество со Stellantis и Pony.ai позволяет тестировать эти решения в реальной городской среде, чтобы создать предпосылки для их более широкого внедрения в будущем", — сказал основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.