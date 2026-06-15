airBaltic может понадобиться еще до 150 млн евро: в компании рассказали о планах на будущее

Премьер отметил, что airBaltic предоставляет качественную услугу и является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. По его словам, авиакомпания важна и для развития новых экономических связей, и для соединения Латвии с основными международными коммерческими центрами. Кроме того, она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей.