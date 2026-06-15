airBaltic может понадобиться еще до 150 млн евро: в компании рассказали о планах на будущее
Сейчас продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщил агентству LETA председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.
По его словам, авиакомпания сейчас информирует вовлеченные стороны о разработанном бизнес-плане. Перед его утверждением совету airBaltic необходимо будет получить заключение Министерства сообщения и Совета координационного учреждения.
Мартынов назвал разговор с премьером «довольно эффективным» и отметил, что представители нового правительства хорошо ориентируются в бизнесе.
«Эта беседа оставила положительное впечатление, поскольку у представителей правительства сформировалось объективное понимание бизнес-плана и будущего компании», — добавил Мартынов.
Комментируя, потребуются ли в ближайшее время государственные вложения, он заявил, что «сейчас трудно судить».
«План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему остается в силе. Это означает, что, скорее всего, каким-то образом при новом привлечении капитала государству также придется участвовать», — указал Мартынов.
Он признал, что сообщение в годовом отчете airBaltic о том, что для финансирования деятельности авиакомпании в зимнем сезоне 2026/2027 годов потребуется дополнительная денежная инъекция в размере от 100 до 150 млн евро, по-прежнему актуально и не отменено.
Мартынов также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Ормузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, вероятно, снизятся. При этом котировки акций других авиакомпаний выросли, что он также назвал хорошим сигналом.
Кулбергс после встречи с представителями airBaltic подчеркнул, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, однако теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, он получил более ясное представление о ситуации.
Премьер отметил, что airBaltic предоставляет качественную услугу и является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. По его словам, авиакомпания важна и для развития новых экономических связей, и для соединения Латвии с основными международными коммерческими центрами. Кроме того, она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей.
Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди, и была запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить планы развития до конца июля. Премьер подчеркнул, что решение о дальнейших действиях должно быть принято этим летом, с четким определением позиции государства.
Он также отметил, что дальнейшие вложения в компанию должны поступать из частного сектора, подчеркнув, что недопустима ситуация, при которой авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков.
Во время встречи также обсуждалось влияние геополитических процессов на авиационную отрасль, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и ее возможное влияние на европейский авиабизнес и Латвию. Были проанализированы и потенциальные сценарии развития с учетом продолжающихся конфликтов, влияющих на отрасль.
Отдельное внимание было уделено новому регулированию в авиационной сфере, включая квоты на выбросы CO2 и введенную в этом году систему, которая создает дополнительную нагрузку для авиакомпаний. Премьер выразил заинтересованность в том, чтобы поднять этот вопрос и в Европейском совете, оценивая его влияние на конкурентоспособность отрасли.
Ранее сообщалось, что 16 апреля депутаты Сейма согласились на выдачу airBaltic краткосрочного государственного займа в размере 30 млн евро. Срок возврата основной суммы займа и процентов — 31 августа. Заем был выдан без обеспечения. В конце мая airBaltic внесла первый платеж по возврату займа в размере 6,4 млн евро.
Также сообщалось, что убытки концерна airBaltic в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. При этом оборот концерна вырос на 12,3% и составил 149,086 млн евро.
Представители airBaltic объясняли размер убытков в первом квартале колебаниями курсов иностранных валют, расходами, связанными с финансированием, сокращением коммерческой поддержки и постоянным ростом затрат по нескольким категориям.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% и составил 779,344 млн евро. Убытки концерна в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Прошлым летом акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. Сейчас латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 финансового инвестора, датского предпринимателя Ларса Тусена — 1,62%, а еще 0,01% — другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После первичного публичного предложения акций airBaltic размер участия Lufthansa будет зависеть от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после возможного IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic. Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.
В августе прошлого года правительство решило, что Латвия, как и Lufthansa, сделает совместное вложение в размере 14 млн евро в airBaltic перед возможным IPO.
С учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic, однако, приостановила возможное IPO и сейчас не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете компании.
В отчете указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. Согласно текущим прогнозам, руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов потребуется дополнительная денежная инъекция в размере от 100 до 150 млн евро.