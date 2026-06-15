Поспешите: советские квадратные метры в Латвии пользуются все большим спросом

Индекс охватывает все сделки по покупке жилья, заключенные между домохозяйствами, с одной стороны, и коммерческими предприятиями, государственными или муниципальными учреждениями — с другой, а также сделки между двумя или более домохозяйствами независимо от цели приобретения недвижимости и способа ее дальнейшего использования.