Поспешите: советские квадратные метры в Латвии пользуются все большим спросом
В первом квартале 2026 года по сравнению с четвертым кварталом 2025 года цены на жилье в Латвии выросли на 1,2 %, сообщает ЦСУ. Цены на новое жилье снизились на 2,1 %, тогда как подержанное жилье подорожало на 1,9 %. В годовом разрезе рост цен куда более внушителен.
В первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года цены на жилье увеличились на 10,9 %. Цены на новое жилье выросли на 4,0 %, а средний уровень цен на подержанное жилье (львиная его доля построена во времена СССР) повысился на 12,2 %.
По сравнению со средним уровнем 2025 года цены на жилье в первом квартале 2026 года были выше на 5,5 %. Цены на новое жилье остались без изменений, а на подержанное жилье выросли на 6,6 %.
Как сообщает ЦСУ, индекс цен на жилье является квартальным показателем, отражающим изменение цен на жилье, приобретаемое населением на свободном рынке. Индекс цен на жилье является индексом с корректировкой на качество, то есть отражает чистое изменение цен, исключая структурные и качественные различия объектов жилья между периодами.
Индекс охватывает все сделки по покупке жилья, заключенные между домохозяйствами, с одной стороны, и коммерческими предприятиями, государственными или муниципальными учреждениями — с другой, а также сделки между двумя или более домохозяйствами независимо от цели приобретения недвижимости и способа ее дальнейшего использования.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, латвийские чиновники заявили, что благодаря их усилиям в стране заметно улучшилась доступность жилья.