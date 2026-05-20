Латвийские чиновники заявили, что благодаря их усилиям в стране заметно улучшилась доступность жилья
На заседании Кабинета министров рассмотрен подготовленный Министерством экономики информационный доклад, в котором утверждается, что продвижение к достижению целей политики доступности жилья является позитивным. Большинство показателей, запланированных в 2024 году, выполнены, а некоторые даже превышены.
Рынок ожил
В докладе говорится, что выросли как объемы жилищного кредитования, так и строительство нового жилья. По количеству сделок с жильем наиболее существенный рост наблюдается в Риге и Рижском регионе, тогда как в регионах по сравнению с предыдущими годами активизировалось строительство нового жилья, что свидетельствует о постепенном оживлении рынка и за пределами столицы.
«В последние годы на рынке жилья Латвии наблюдается более активное развитие — растет доступность финансирования, увеличиваются объемы строительства нового жилья, а также активность в регионах. Это подтверждает, что, устраняя рыночные недостатки при помощи целенаправленных и долгосрочных инструментов государственной поддержки, возможно постепенно улучшать доступность жилья для домохозяйств всех уровней доходов. Эту работу необходимо продолжать и в долгосрочной перспективе», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
О бедных тоже подумали
В направлении поддержки социально уязвимых групп населения значительный прогресс достигнут в сфере социального жилья, утверждает Минэкономики. Собраны данные о муниципальном жилом фонде и очередях на получение жилья, а также начата и в настоящее время реализуется масштабная программа восстановления и строительства социального жилья. В рамках этой программы до конца 2029 года планируется увеличить вместимость муниципального социального жилого фонда как минимум на 1952 единицы.
В направлении поддержки домохозяйств со средними доходами начата и сейчас активно реализуется программа строительства жилья с низкой арендной платой в регионах. В рамках программы заключено 11 кредитных договоров на строительство 736 квартир, в том числе уже введены в эксплуатацию 238 квартир, а дополнительно утверждены еще три проекта по строительству 284 квартир. Такой объем поддержки достигнут благодаря привлечению дополнительного финансирования, которое в ходе реализации программы было увеличено более чем в два с половиной раза.
И о регионах не забыли
Кроме того, для решения проблемы недостаточного жилищного кредитования в регионах начата новая программа ипотечного кредитования для приобретения жилья в регионах физическими лицами.
В сфере улучшения существующего жилого фонда полностью зарезервировано финансирование фондов ЕС на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, разработаны типовые проекты для наиболее распространенных серийных зданий и внесены изменения в нормативные акты, облегчающие принятие решений владельцами квартир о восстановлении зданий.
Если все так хорошо, то непонятно, почему в Латвии все большим спросом пользуются крохотные квартиры размером с палатку, о чем недавно писал Otkrito.lv.