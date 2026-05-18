Такая жизнь: в Латвии растет спрос на квартиры размером с палатку

Как сообщает латвийский филиал Bigbank, как на первичном, так и на вторичном рынке самыми популярными по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры — на них приходится почти половина сделок. В то же время на вторичном рынке однокомнатные квартиры (28%) по спросу опережают трехкомнатные (23%), свидетельствуют данные аналитического инструмента рынка недвижимости Cenubanka.lv за первый квартал этого года.