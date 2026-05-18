Такая жизнь: в Латвии растет спрос на квартиры размером с палатку
В Латвии становятся все более популярными микроквартиры площадью до 20 квадратных метров. Кто в них живет? И зачем?
Как сообщает латвийский филиал Bigbank, как на первичном, так и на вторичном рынке самыми популярными по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры — на них приходится почти половина сделок. В то же время на вторичном рынке однокомнатные квартиры (28%) по спросу опережают трехкомнатные (23%), свидетельствуют данные аналитического инструмента рынка недвижимости Cenubanka.lv за первый квартал этого года.
По сравнению с первым кварталом 2024 года в начале этого года количество сделок на вторичном рынке однокомнатных квартир выросло на 9,4%.
Цены растут, а образ жизни меняется
Недвижимость продолжает дорожать, что подтверждают статистические данные. По сравнению с первым кварталом 2024 года в первые три месяца этого года цены за квадратный метр однокомнатных квартир в новостройках выросли на 36,1%, в довоенных домах — на 18,8%, а в серийных домах — на 9,1%.
Сейчас на портале ss.com в Риге продаются 48 микрожилищ минимальной площадью 10 квадратных метров. Цены варьируются от 388 евро за квадратный метр до 4666 евро за квадратный метр. Рынок аренды еще шире.
«Молодым специалистам, студентам и людям, живущим в одиночку, становится все труднее приобрести стандартную двухкомнатную квартиру, однако это не единственная причина популярности микроквартир. Поколение Z осознанно выбирает меньшую площадь, отдавая предпочтение эргономике, продуманной планировке и устойчивости. Микрожилье часто служит качественной и гибкой временной альтернативой аренде», — поясняют эексперты.
Одновременно меняется и само понимание дома — жилье превращается в своего рода «базу» для сна и хранения вещей, тогда как работа, общение и досуг переносятся в городскую среду — кафе, коворкинги и другие общественные пространства.
Микроквартиры в Европе — не новинка. В Париже и Лондоне они распространены уже десятилетиями. Также популярность набирает скандинавская модель: небольшое личное пространство, но высокое качество и эргономика.
Время одиночек
За последние десять лет в Латвии продолжает расти число домохозяйств, состоящих из одного человека. По сравнению с 2015 годом в прошлом году их доля увеличилась на 28,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Микрожилье является закономерным результатом урбанизации, образа жизни в одиночку и стремления найти экономически обоснованное жилье в центре города.
Некоторые экономисты ожидают, что в долгосрочной перспективе люди на рынке недвижимости все чаще будут выбирать так называемую модель совместного проживания — арендовать более компактное жилье с просторными и качественными общими помещениями: кухней, спортзалом и зонами отдыха.
Ранее Otkrito.lv писал об условии, при котором жители Латвии готовы переселиться из арендованного жилья в свое собственное.