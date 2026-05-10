Жители Латвии назвали условие, при котором готовы переселиться из арендованного жилья в свое собственное
Большая часть жителей Латвии живет в жилье, принадлежащем им самим или их семье, однако среди тех, кто сейчас арендует жилье, сохраняется высокий интерес к покупке собственной недвижимости. Как показал опрос, проведенный банком Luminor, 83% арендаторов готовы перейти от аренды к собственности, если бы ежемесячный платеж по ипотечному кредиту был сопоставим с нынешней арендной платой.
Данные опроса жителей Латвии показывают, что в целом 80% населения живут в недвижимости, принадлежащей им самим, партнеру или семье. Из них 51% проживают в квартирах, а 29% — в частных домах. В возрастной группе от 50 до 60 лет в собственном жилье живут почти девять из десяти жителей. В этой же возрастной группе наблюдается и самая высокая доля владельцев частных домов.
Тем временем 17% жителей живут в арендованных квартирах или домах, причем чаще всего арендаторами являются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В целом среди всех респондентов, которые сейчас арендуют жилье, большинство — 83% — указали, что определенно были бы готовы приобрести собственное жилье, если бы ежемесячный платеж по кредиту был сопоставим с арендной платой. Особенно выражена готовность купить собственную недвижимость среди жителей в возрасте от 18 до 39 лет.
«Покупка жилья — это не обязательство на всю жизнь. Это долгосрочная инвестиция, которую при необходимости можно продать или сдавать в аренду. Кроме того, стоимость жилья в долгосрочной перспективе растет, что нередко дает возможность продать недвижимость дороже, чем она была куплена», — отмечают эксперты.
Например, средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в Риге в марте этого года составляла 615 евро в новом проекте и 370 евро в серийном доме, свидетельствуют данные Cenu banka. В свою очередь, средний ежемесячный платеж по кредитам, выданным в прошлом году банком Luminor на квартиры в новых проектах, составлял 645 евро при сроке кредита 26 лет, а в серийных домах — 305 евро при сроке 20 лет.
Стоит помнить и о поддержке Altum — молодые семьи и специалисты могут получить льготы для первоначального взноса при покупке жилья. В целом 60% жилищных кредитов выдаются с созаемщиком, а 45% — с использованием государственной программы поддержки первого взноса.
