В латвийском городе неожиданно резко выросли объемы строительства жилья. Кто заселится в новые квартиры?
В Лиепае в 2026 году значительно выросла активность в строительной отрасли — в городе начато и развивается значительное количество новых жилых проектов.
Согласно собранной муниципалитетом информации, в настоящее время в Лиепае на разных стадиях развиваются как минимум 12 проектов жилой застройки. Более половины из них — новостройки, при этом ряд проектов предусматривает реконструкцию существующих зданий. В целом эти проекты предполагают создание более чем 400 новых квартир.
Два проекта реализуются при поддержке ALTUM, в рамках которой в Лиепае создаётся около 140 новых арендных квартир, что способствует развитию сегмента доступного жилья.
Новая застройка охватывает несколько городских территорий: работы ведутся, в частности, в окрестностях улицы Клайпедас, в районе улицы Ганибу, а также в других частях города, обеспечивая сбалансированный рост. Среди проектов — как многоквартирные дома с десятками новых квартир, так и небольшая по масштабу жилая застройка.
«Лиепая сейчас переживает один из самых активных этапов строительного развития за последние годы. Это результат как экономической активности, так и спроса со стороны жителей. Мы видим, что город становится всё более привлекательным для жизни — об этом свидетельствуют и объёмы новых проектов, и интерес со стороны инвесторов. Задача самоуправления — целенаправленно направлять это развитие, обеспечивая качественную городскую среду, современную инфраструктуру и устойчивые решения. Важно, что параллельно с новостройками развивается и сегмент доступного арендного жилья, что помогает привлекать и удерживать рабочую силу и молодые семьи», — говорят в самоуправлении города.
Рост строительной активности в Лиепае положительно влияет и на другие секторы экономики, включая сферу услуг и занятость, формируя город как один из самых динамичных региональных центров развития в Латвии.